A takarítónő adta be az injekciókat a vizsolyi rendelőben

Az etikai vizsgálat elmarasztalta a vizsolyi háziorvost, miután a vád szerint 2020 novemberében az önkormányzati rendelő takarítónője adott be öt injekciót egy betegnek. Egy a Blikknek nyilatkozó nőnek viszont ez nem elég, szerinte nem kértek tőle bocsánatot, és azóta sem kapja meg helyben a megfelelő egészségügyi ellátást.

A nő két évvel ezelőtt tett panaszt háziorvosával szemben, miután lábfájdalommal ment hozzá, az orvos pedig a rendelő takarítónőjét utasította egy injekciókúra lebonyolítására. A nő a Blikknek elmondta, hogy a tűszúrások nyomai bedagadtak és fájtak, amikor pedig panaszkodott emiatt, az orvos elzavarta. „(...) amikor erről a közösségi oldalon is írtam, zsarolva utasított, hogy vonjam vissza a szavaim, ismerjem el, hazudtam. Akkoriban ő volt a falu polgármestere is, én meg az önkormányzatnál dolgoztam, kénytelen voltam engedni az erőszaknak.”

A háziorvosként és polgármesterként is funkcionáló Dr. Palotás András a Blikknek azt mondta, hogy „költségvetési okokból” az ápolónőik és védőnőik „munkaköri leírásában szerepel a rendelő, váró tisztaságának felelőssége is, vagyis tényleg takarítanak”. Állítása szerint az említett takarítónőnek is van ápolónői végzettsége, és most „azon megy a vita, hogy ez a végzettség feljogosítja-e egy injekció beadására, vagy csak vérnyomást mérhet”.

Paoltás azt mondta, szerinte és egy egészségügyi törvény szerint igen, egy másik módosítás szerint viszont nem. Azért a végén még hozzátette, hogy szerinte „politikai ellenfelei szedték most elő az ügyet, hogy a választások előtt újra besározzák”.