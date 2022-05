Fidesz-közeli szervezetek nyerték a nagy pénzeket a kormány civil-támogató programján

Újabb, fideszes politikusokhoz köthető egyesületek gazdagodtak a kormány civil támogatási programjából. A Városi Civil Alap (VCA) keretében másodszorra osztanak el támogatásokat, a legmagasabb, 10 millió feletti pénzeknek ezúttal is mintegy felét a kormánypártokhoz kötődő csoportok kapták – írja az Átlátszó.

A VCA pályázatait idén februárban írták ki öt kategóriában: ingatlanberuházás, gépjárműbeszerzés, egyéb eszközbeszerzés, rendezvényszervezés, kommunikációs tevékenység.

Az állami Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. alig több mint két hetet hagyott a pályázásra, április végén pedig már a nyerteseket is kihirdették. A legutóbbi körben a legnagyobb (15 milliós) támogatást elnyert civil szervezetek több mint fele közvetlenül kötődött a kormánypártokhoz, Fidesz-KDNP-s politikusok, vagy kormánypárti színekben indult jelöltek vezették őket. A mostani támogatási program során csak kicsit nőtt a nem pártkötődésű nyertesek száma.

A 11 milliós támogatást kapott szervezetek közel fele (83-ból 38) fideszes politikusokhoz tartozik, és további 12 szervezet közvetve kötődik a kormánypártokhoz, például kampányrendezvényeket szerveztek helyi politikusok számára. 10 millió forint feletti támogatást összesen 143 szervezet kapott, ezek közül 68 kötődik közvetve vagy közvetlenül a kormánypártokhoz.

A Németh Szilárd által alapított Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány is a támogatottak között van, de tavaly is a nyertesek listáján volt. Ugyanígy másodszorra kap támogatást a Della Lavanda Kreatív Fiatalokért Alapítvány is, amelynek kurátora, Sedlák-Bihall Orsolya, a Nord Tender Kft. pályázatíró cég ügyvezetője. A cég Tállai András választókerületében visszaélésgyanús pályázatok miatt vált ismertté. De másodjára kap támogatást a szintén Tállaihoz köthető Dél-borsod Ifjúságáért Sport, Kulturális és Szabadidő Alapítvány. Az egyesület elnöke, Hagyacki József annak a Mezőkövesdi Zsóry FC-nek az ügyvezetője, ahol Tállai András az elnök.

11 milliót nyert a Nő A Siker Alapítvány, amelynek vezetője Csöbör Katalin fideszes parlamenti képviselő, szintén 11 milliót a Bicskei Torna Club Egyesület, Tessely Zoltán fideszes országgyűlési képviselő szervezete, és az Egri Norma Alapítvány, amelyet Herman István korábbi parlamenti képviselő vezet.

Az Átlátszó szerint a nyertesek mostani listáján is szerepel több olyan szervezet, amelyet nehéz elválasztani helyi Fidesz-alapszervezetektől. Jó példa erre a 11 millióval támogatott Élő Belváros Polgári Egyesület, amelynek hivatalos címe ugyanaz, mint az V. kerületi Fidesz-irodáé.