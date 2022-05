Fideszes cancel culture a parlamentben

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt 24 óra fontosabb-érdekesebb cikkeivel. Négyet külön is ajánlunk:

Olaj és vér

Ukrán katona Javelinnal 2022. február 14-én. Fotó: EyePress via AFP

Szerda reggel Ursula von der Leyen bejelentette, hogy teljes olajembargóra készül az EU Oroszországgal szemben, már akár az idei évtől. Állítólag Magyarország és Szlovákia 2023-ig mentesülne az embargó alól, ami gyakorlatilag azt jelentené, hogy egyedül a MOL kap mentességet, de a magyar kormánynak így sem tetszik a terv. Szijjártó lényegében azt mondta, hogy akkor támogathatnánk a kőolajembargót, ha az nem érintené a vezetékes kőolaj-szállítmányokat.

Moszkva szerint semmi rendkívüli nem fog történni május 9-én, és Putyin szóvivője szerint badarság, hogy aznap teljes mozgósítást rendelhetnek el Oroszországban. Az EU közben jelezte, hogy kész akár fegyverekkel is támogatni az orosz agresszió potenciális következő célpontjának számító Moldovát.

Fontos nemzetközi fejlemény lehet, hogy az oroszoknak pár otromba nyilatkozattal sikerült elérniük, hogy Izrael akár védekezésre alkalmas fegyvereket is adhasson az ukránoknak. A brit védelmi vezérkar főnöke pedig arról beszélt, hogy a katasztrofális hírszerzői munka miatt dőlt be az eredeti orosz haditerv.

Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Záhonyban járva láttuk, hogy egyre több nő utazik haza Ukrajnába, mivel az otthoni hírek alapján már nem félnek hazatérni a családjaikhoz. A férfiak nem mennek, hiszen ha hazatérnének, besoroznák őket.

Magyarországra egyébként hétfőn több mint tízezer ember érkezett Ukrajnából az ORFK adatai szerint, de lehet tudni, hogy többségük nem kér itt menedéket, és jó eséllyel tovább is mennek máshova. Arról, hogy a magyar kormány hogyan zsonglőrködik a menekültek számával, épp szerdán írt blogján a Magyar Helsinki Bizottság. Szerdai hír volt az is, hogy az ukrán nagykövetség beszámolója szerint a kormány nem ad rendszeres tájékoztatást számukra az ide érkező menekültekről, és azt is hiába kérték, hogy nevezzenek ki egy kapcsolattartót.

A Deutsche Welle a Lengyelországba került több ezer ukrán árva gyerekről forgatott riportot. Jó eséllyel a háborúhoz kapcsolódó hír volt tegnap, hogy újabb gazpromos menedzser halt meg gyanús körülmények között, míg az orosz pátriárka szerint Ferenc pápa helytelenül számolt be a megbeszélésükről.

Amire nincs pénz

Megszűnhet a Bliss Alapítvány iskolája, ahol alternatív kommunikációt tanulnak a halmozottan sérült fogyatékossággal élő gyerekek. A tankerületek tavaly elismerték, hogy nem tudják ellátni állami fenntartású gyógypedagógia intézményekben a Bliss Alapítvány iskolájába járó, fogyatékossággal élő gyerekeket, idén mégsem adnának támogatást a működésükre.

Házmesterhírek

Fotó: Németh Dániel