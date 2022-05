Két javaslattal előzné meg az ellenzék, hogy 13,6 milliárdért kelljen népszavazást tartani a Fudanról és az álláskeresési járadékról

Csütörtökön tárgyalta a parlament igazságügyi bizottsága az ellenzék két népszavazási kérdését:

Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap legyen?

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvényt?

Karácsony Gergely még tavaly júliusban kezdeményezett népszavazást öt kérdésben, amik közül a Nemzeti Választási Bizottság csak ezt a kettőt engedte át. Mivel a kérdéseket minden létező fórumon megtámadták, csak decemberben indulhatott meg az aláírásgyűjtés, miután a Kúria is jóváhagyta őket. A szükséges 200 ezer aláírás csak január második felében gyűlt össze, így már nem lehetett megtartani az országgyűlési választásokkal és a kormány nemváltós népszavazásával egyszerre.

Most Kövér Lászlón a sor, hogy napirendre vegye az Igazságügyi bizottság határozati javaslatait, és miután az országgyűlés elrendelte a népszavazást, a köztársasági elnök tűzi ki annak időpontját. A határozati javaslat szerint az országos népszavazás költségvetése 13,6 milliárd forint lesz.

A párbeszédes Szabó Tímea a parlamentben arról beszélt, hogy „a kormány már most igyekszik gáncsolni ezeket a népszavazási kérdéséket, már most elkezdte szajkózni azt, hogy 14 milliárd forintba kerülhet”. Ezért felvetette, hogy az ellenzéki pártok közösen benyújtanának egy törvényjavaslatot, hogy a kormány „megspórolja ezt a népszavazást”. Az ellenzék törvényjavaslata visszavonná a Fudan Egyetem létrehozásáról szóló törvényt. Emellett egy olyan határozati javaslatot is benyújtanak, ami arra vonatkozik, hogy az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát emeljék fel 9 hónapra. Szabó Tímea szerint ha a kormány valóban spórolni akar, akkor támogatja az összellenzék javaslatait.