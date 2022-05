Már a tervekben sem szerepel, hogy legyen klíma a 3-as metrón

A BKV idei, 26 milliárdos veszteséget tartalmazó üzleti terve már nem is „feltételez” az M3-as metrók klimatizáláshoz kapcsolódó hitellehívást – írja a Népszava. Vagyis már a tervekben sem szerepel, hogy utólagosan légkondit tennének a 3-as metró újragyártott kocsijaiba.

A cikk emlékeztet, hogy a hármas metró vonalán közlekedő kocsikat 2016-ban 69 milliárd forintért felújítás helyett gyakorlatilag újragyártotta az orosz Metrovagonmas, de az akkor még Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat takarékossági okokból nem kért bele klímát.

Karácsony Gergely főpolgármester még jelöltként megígérte, hogy utólag klimatizálják a kocsikat, de ehhez az orosz gyártó hozzájárulása is kéne, hogy ne vesszen el a garancia. Igaz, az általános jótállás már lejárt, a szállítói szerződésnek ma már csak a kocsiszekrényekre vonatkozó garanciális része él. De az ukrán háború miatt ezeket a garanciális munkákat is felfüggesztette az orosz cég, és aligha folytatják a teljesítést, ha a BKV lehívja az összes bankgaranciát. Márpedig, ahogy a Népszava írja, a BKV kényszerűségből megkezdte ezek lehívását.

Felmerült, hogy az orosz gyártó ellen indított perben követelt kötbér összegéből fedezik az utólagos klimatizálást, ezt előzetesen 6-10 milliárdra becsülték, bár az infláció miatt már ez is több lenne, ráadásul a per is elakadt, miután az oroszok át sem vették a periratokat. Így, ahogy a Népszava írja, maradt a hitelfelvétel, ami a kormány jóváhagyásához kötött, akik rendre elutasítják a főváros hitelkérelmeit.