22 ember meghalt, legalább 60-an megsérültek egy robbanás miatt egy havannai hotelnél

Legalább 22 ember meghalt és hatvanan kórházba kerültek, miután hatalmas robbanás rázta meg Kuba egyik legismertebb, ötcsillagos szállodáját. A feltételezések szerint kigyulladt egy gázszállító kocsi, ami a Saratoga Hotel előtt parkolt, és ez okozta a robbanást, ami miatt az épület több emelete és a homlokzata gyakorlatilag teljesen megsemmisült.

A szálloda a járvány miatt eddig zárva volt, négy nap múlva nyitották volna meg.

Fotó: ADALBERTO ROQUE/AFP

A hotel romjai aladt további emberek rekedhettek, emiatt a keresési és mentési munkálatok most is folynak. A kubai hatóságok szerint a halottak között van egy terhes nő és egy gyerek is. Közleményük szerint közvetlenül a hotel mögött van egy iskola is, ahonnan sikerült minden gyereket biztonságos helyre vinni.

Fotó: ADALBERTO ROQUE/AFP

Egy közelben lakó a CBS-nek azt mondta, annyira erős volt a robbanás, hogy azt hitte, földrengés van. Szemtanúk fekete füstfelhőket és porfelhőket láttak közvetlenül a robbanás után.

Fotó: YANDER ZAMORA/Anadolu Agency via AFP

Miguel Diaz-Canel kubai elnök a helyszínre ment, sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, „ez nem bomba vagy támadás volt, hanem egy szerencsétlen baleset”. (BBC)