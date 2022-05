Harctéri helyzet: az ukránok haladnak a határ felé északon, Harkivnál, visszavonultak délen, Popásznánál

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint szombatról vasárnapra virradó éjszaka rekétacsapással megsemmisítettek egy ukrán hadihajót Odessza közelében, illetve négy ukrán repülőgépet, négy helikoptert és egy rohamcsónakot is kiiktattak az elmúlt 24 órában. Az ukrán erők ugyanakkor azt közölték, hogy a donbaszi fronton kilenc orosz támadást vertek vissza, megsemmisítetek 19 orosz tankot és 20 egyéb harci járművet.

Szerhíj Gajdaj, Luhanszk megye kormányzója (tehát nem az orosz bábköztársaság, hanem az ukrán közigazgatás vezetpje) azt közölte, hogy az ukrán erők visszavonultak Popászna (Popasznaja) térségéből, ahol az elmúlt napokban nagyon súlyos harcok dúltak. Az oroszok átkaroló hadműveletének déli karja indulna innen, és északról, Izjum felől érkezne a másik kar, hogy körbezárják az ukrán védőket.

Ramzan Kadirov csecsen elnök azt mondta, hogy a csapatai ellenőrzik Popásznát.

Gajdaj szerint Popászna környékét rommá lőtte az orosz tüzérség, az ukránok náhány kilométerrel nyugatra, megerősített állásokba vonultak vissza. Gajdaj azt is közölte, hogy az oroszok lebombáztak egy óvóhelynek használt iskolaépületet Bilohorivka faluban, az épület részben összeomlott és ki is gyulladt, a kormányzó szerint akár hatvan halálos áldozat is lehet.

Mariana Betsza, Ukrajna észtországi nagykövete (korábbi külügyi szóvivő) a Twitterén rövid videót is közölt a romba dőlt, füstölgő épületről:

A nyugati hírszerzési értékelések szerint a donbaszi orosz offenzíva nagyon lassan vagy egyáltalán nem halad, sőt az északi frontokon, Harkiv környékén az ukránok sikeres ellentámadásokkal az orosz határ felé szorítják vissza az oroszokat. (Guardian, BBC, ISW)