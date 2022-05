Trudeau újabb szankciókat, fegyveszállításokat és Ukrajnával szembeni vámkönnyítést jelentett be Kijevben

Trudeau kezet fog egy ukrán katonával, középen Zelenszkij. Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Váratlanul Ukrajnába látogatott vasárnap Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, aki Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszélése után bejelentette, hogy országa további fegyvereket és felszereléseket küld Ukrajna támogatására az Oroszország elleni háborúban, és Kanada egy évre felfüggeszti az ukrán termékekre kiszabott vámokat.

Zelenszkijjel közösen tartott kijevi sajtótájékoztatóján Trudeau elmondta: Kanada újabb szankciókat vet ki orosz személyek és vállalatok ellen. „Világos, hogy Vlagyimir Putyin felelős ezekért a borzasztó háborús bűntettekért” – mondta a kanadai kormányfő. Trudeau közölte továbbá, hogy Kanada újra megnyitja nagykövetségét az ukrán fővárosban.

A kanadai kormányfő vasárnap Zelenszkij elnök társaságában kapcsolódott be a G7-országcsoport vezetőinek videokonferenciájába.

Trudeau korábban a Kijev melletti Irpinybe látogatott. Olekszandr Markusin, Irpiny polgármestere Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy Trudeau azért látogatott el a településre, hogy „a saját szemével láthassa mindazt a borzalmat, amelyet az orosz megszállók idéztek elő a városban”. A Kijev melletti Irpinyt az orosz erők hetekre megszállták a háború február 24-i kezdete után. Április eleji kivonulásukat követően a településen több száz civil holttestére bukkantak, akinek halálával az ukrán hatóságok az orosz katonákat vádolják.

A kanadai kormányfőt elkísérte Chrystia Freeland kormányfő-helyettes és pénzügyminiszter, illetve Mélanie Joly külügyminiszter is. Kanada a kezdetektől fogva széles körű támogatást nyújt Ukrajnának Oroszországgal szemben: Moszkva-ellenes szankciók sorát vezette be, humanitárius segélyt és pénzügyi támogatást nyújtott Kijevnek, valamint fegyvereket is szállított az ukrán hadsereg támogatására. (MTI)