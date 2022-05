Thaiföldön letartóztattak egy szektavezért, akinek a vizeletét és az ürülékét fogyasztották a követői

A thaiföldi rendőrség letartóztatott egy önmagát szentnek tartó 75 éves férfit, akinek a követői állítólag a húgyát itták és a szarját ették „betegségek gyógyítására”.

Az Associated Press szerint Thawee Nanrát vasárnap tartóztatták le a dzsungelben, Chaiyaphum tartományban, Thaiföld északkeleti részén. Azt írják, kaotikus jelenetek voltak, amikor a tisztek megrohanták Thawee Nanra nádfedeles házát, a hívei sikoltoztak és lökdösődtek a rendőrökkel, miközben a szakállas, félmeztelen, fehér hajú férfit egy rendőrautóhoz vezették.

Turista a Pa Hin Ngam Nemzeti Parkban, Chaiyaphum tartományban 2017 nyarán. Fotó: Wichan Charoenkiatpakul/Bangkok Post via AFP

A rendőrség közölte, hogy 11 holttestet találtak a helyszínen, és a helyi média szerint ezek a követői holttestei. Kraisorn Kongchalad tartományi kormányzó elmondta, hogy Thawee Nanrával legalább egy tucat követője élt együtt. A házban szétszórták a holttesteket tartalmazó koporsókat, a jelek szerint ezeket imádták. A férfi követői állítólag azt mondták a hatóságoknak, hogy a vezetőjük vizeletéről és ürülékéről úgy vélték, gyógyír a betegségekre.

A kormányzó azt mondta, megdöbbentő, hogy ilyesmik még a modern korban is megtörténnek. Thaiföld lakossága túlnyomórészt buddhista, de sokan egyéb hiedelmekkel rendelkeznek, például helyi szellemeket imádnak vagy azoktól rettegnek. A hatóságok úgy vélik, hogy a csoport több mint négy évig létezett anélkül, hogy bárki észrevette volna, mert a vezető háza egy távoli erdőben volt, távol más közösségektől.

Thawee Nanrát eredetileg azzal gyanúsították, hogy tiltott módon hatolt be egy erdőterületre, a háza ugyanis közterületen volt, illetve azzal, hogy az elmúlt két évben a koronavírus-korlátozásokat megszegve tiltott, illegális összejöveteleket tartott. Hétfőn megtagadták tőle az óvadékot, és már más vádakat is vizsgálnak. Vizsgálják a holttestek ügyét is. (AP)