Egyre több a pletyka arról, hogy II. Erzsébet lemond a platinajubileumi ünnepségek után

II. Erzsébet királynő „epizodikus mozgásszervi problémák miatt” kihagyta a brit parlament 2022/23-as ülésszakának megnyitását, 1963 óta ez volt az első alkalom, hogy a királynő nem vett részt a ceremónián. A Buckingham-palota hétfői közleménye szerint a királynő „miután konzultált orvosaival, vonakodva úgy döntött, hogy nem vesz részt a megnyitón”. A 96 éves uralkodót a trónörökös, Károly herceg helyettesítette keddi eseményen a Lordok Házában, ő mondta el az éves parlamenti nyitán legfontosabb eseményének számító uralkodói beszédet is. Erzsébet uralkodása alatt mindössze kétszer, 1959-ben és 1963-ban hagyta ki a beszédet, terhesség miatt.

II. Erzsébet életkora és az, hogy nem tudja ellátni a legfontosabb feladatait (például nem fog megjelenni az idei nyári kerti partikon) máris felerősítette a találgatásokat, amik szerint a Buckingham-palota lekicsinyli a királynő egészségi problémáinak valódi mértékét azzal, hogy csupán "epizodikus mozgásproblémákról" beszél.

Még az is kérdéses, hogy a királynő részt tud-e venni a platinajubileumi ünnepségének eseményein, a jelenléte csak attól függ, hogyan érzi magát aznap. A királynő legfeljebb az erkélyen jelenik majd meg a Trooping the Colour ünnepségen (amit az uralkodó hivatalos születésnapjaként is emlegetnek), illetve a jubileumi hétvége vasárnapi záró napján mutatkozik majd. A tervek szerint részt vesz a Szent Pál-székesegyházban a hálaadó istentiszteleten, amin valószínűleg Harry és Meghan is ott lesz. De az a feltételezés, hogy a keddi távolmaradása után végigül egy hosszú templomi szertartást, elképzelhetetlennek tűnik.

A palotában egyre nagyobb a készültség arra a pillanatra, amikor a London Bridge összedől ("London Bridge is down" - ez az a kódkifejezés, amit a kormány és a palota tisztviselői használnak majd annak jelzésére, hogy a királynő meghalt).

A találgatások és a pletykák talán túloznak, de az igazság az, hogy senki sem tudja pontosan, mi baja van a királynőnek, kivéve az orvosát (és talán Károly herceget, ami magyarázatot adhat a keddi lógós arckifejezésére).

Egyes pletykák szerint a szívével vannak gondok. Tavaly a királynőnek kórházba kellett mennie MRI-vizsgálatokra, ezeket nem lehet elvégezni olyan típusú házi kórházban, mint amilyen a Buckingham-palotában és a windsori kastélyban működik. De természetesen az MRI számos egészségügyi probléma diagnosztizálására alkalmas, beleértve a hátproblémákat is, ami jól illeszkedne a palota azon narratívájához, hogy a királynőnek az "epizodikus mozgásproblémáknál" nincs semmi komolyabb baja.

II. Erzsébet királynő 2015-ben a Westminster palotában a parlament nyitóülésén. Fotó: SUZANNE PLUNKETT/AFP



"Ez egy újabb lassú és fokozatos lépés abban az átmenetben, ami során Károly egyre több és több feladatot vállal, és ami valójában kilenc évvel ezelőtt kezdődött, amikor Sri Lankára utazott, hogy megnyissa az ottani Nemzetközösségi Kormányfői Találkozót" - mondta Robert Hardman, a "Queen of Our Times" életrajzi könyv szerzője a The Daily Beastnek.

Az 1937-ben hivatalosan is törvénybe iktatott régensi törvény állandó tartalék pozíciót határozott meg arra az esetre, ha az uralkodó nem lenne képes ellátni feladatát. Valójában a közvetlen indítékot az adta, hogy Erzsébet hercegnő, a trónörökös akkor még nem töltötte be a 18. életévét. A törvény előírja, hogy régenst kell kinevezni, ha "az uralkodó szellemi vagy testi gyengeség miatt egyelőre képtelen a királyi funkciók ellátására", és a törvény a kiskorú uralkodókra is vonatkozott.

A Daily Beast korábban már megírta, hogy a királynő otthon kerekesszéket használ, amit a palota nem volt hajlandó megerősíteni. A királynő nem akar "kerekesszékes uralkodóvá" válni, egyesek szerint ez csak növeli a nyomást rajta, hogy lemondjon.

Duncan Larcombe, a The Sun korábbi királyi szerkesztője a The Daily Beastnek azt mondta, hogy "úgy tudom, hogy semmi katasztrofális baja nincs, egyszerűen csak 96 éves, és minden palotai tagadás ellenére gyanítom, hogy Károlyt valójában egy éven belül hivatalosan is beiktatják valamiféle régensi minőségben."

"A keddi nap mindent megváltoztatott. A királynőnek tényleg nincs más választása, ha folyamatosan képtelen ellátni államfői szerepét. Az egy dolog, hogy nem tud elmenni egy glasgow-i klímacsúcsra, de ha most már képtelen ellátni a szokásos, alapvető államfői feladatait, akkor szerintem el kell távolítaniuk őt, természetesen a beleegyezésével" - mondta.

A palota közölte, hogy "nincs mit hozzátenni" a hétfői nyilatkozathoz. (Yahoo)