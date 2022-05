Nem engedték fel haszid zsidók egy csoportját a budapesti gépre Frankfurtban

Egy héttel ezelőtt, május 4-én haszid zsidók egy csoportját, mintegy 170 embert Frankfurtban nem engedték felszállni a Budapestre tartó Lufthansa járatra. Az esetről az Airportal nevű, légiközlekedéssel foglalkozó lap írt a DansDeals nevű utazási blog nyomán. Az eset ott tart, hogy már a Washington Post is részletes cikkben számolt be róla.

A New York-i haszidok Bodrogkeresztúrra tartottak. Tavaly videóban mutattuk be egyrészt azt, hogy mennyire népszerű lett az elmúlt években az ortodox zsidóság körében a csodarabbi ünnepe, másrészt azt, hogy az akkor még szigorú járványügyi korlátozások ellenére rengeteg zarándok látogathatott el a faluba.

És most a frankfurti reptéren is a covidhoz kapcsolódó szabályok okoztak problémát. A 170 fős csoport néhány tagja ugyanis a New Yorkból Frankfurtba tartó járaton

a légiutaskísérők figyelmeztetése ellenére sem volt hajlandó maszkot viselni, pedig a német légitársaság gépein ez kötelező. Ráadásul a beszámolók szerint a gép személyzetének munkáját azzal is akadályozták a haszid utasok, hogy csoportosan imádkoztak a folyosón és a konyhahelyiségben. Ezek után a gép kapitánya is figyelmeztette őket, végül pedig az átszálláskor, Frankfurtban kiderült, hogy a viselkedésük miatt nem engedik őket fel a Budapestre tartó járatra, amely így mindössze 20 fővel indult útnak. Ebből aztán felfordulás lett a reptéren, a Lufthansa munkatársai rendőröket is hívtak. Az esetről két videót is közölt a DansDeals.

„Ez antiszemitizmus 2022-ben” - mondta az egyik utas a német rendőröknek, amikor a Lufthansa kollégái bejelentették nekik, hogy nem szállhatnak fel a gépre. A csoport szerint ugyanis az öltözetük miatt diszkriminálták őket. Kollektív büntetésnek tartották, amelyet annak ellenére szabtak ki rájuk, hogy a csoportból csak néhányan nem viseltek maszkot.

Egy másik videón az hallatszik, hogy a vita egy pontján az egyik haszid utas nácinak nevezi a német rendőröket. Ez viszont bűncselekménynek számít Németországban.

A csoport végül más járatokkal tudott útnak indulni Magyarország felé, de többen voltak, akiknek az éjszakát Frankfurtban kellett tölteniük. Végül a Lufthansa május 10-én elnézést kért egy közleményben.

Mint írják, hiba volt, hogy az egész csoportot büntették ahelyett, hogy csak azokat szűrték volna ki, akik nem voltak hajlandóak betartani a szabályokat a társaság gépén.