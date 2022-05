Putyin hosszú háborúra rendezkedik be – figyelmeztet az amerikai hírszerzés

Moszkva jelenleg a Donbasz régió elfoglalására összpontosítja csapatait, miután áprilisban elbukott a főváros Kijev elfoglalására tett kísérlet.



Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban hosszú háborúra készül Ukrajnában, és valószínűleg nem elégedne meg a keleti régiók felett aratott győzelemmel sem - jelentette ki Avril Haines, az amerikai hírszerzés igazgatója kedden egy amerikai szenátusi bizottsági meghallgatáson.

Haines szerint Putyin ambíciói továbbra is túlmutatnak a Donbaszon, miközben ezek az ambíciók nem állnak összhangban Oroszország jelenlegi hagyományos katonai képességeivel.

Az orosz elnök a hírszerzés szerint valószínűleg arra számít, hogy az infláció, az élelmiszerhiány és az energiaárak súlyosbodásával gyengül az Egyesült Államok és az Európai Unió Ukrajnának nyújtott támogatása.

Putyin akár drasztikusabb eszközökhöz is fordulhat, ahogy a háború folytatódik. A hírszerzés vezetője szerint Moszkva akkor vetne be nukleáris fegyvereket, ha valódi „egzisztenciális fenyegetést” érzékelne Oroszországra nézve – a gond az, hogy az orosz fél a ukrajnai háborús veszteségeket is könnyen így értékelheti.

„Emiatt Oroszország akár atomfegyver bevetéséhez is folyamodhat”

– figyelmeztetett az amerikai hírszerzés legfőbb tisztviselője, hozzátéve, hogy a nukleáris fenyegetőzés önmagában lehet taktikai fegyver is; amennyiben el kívánja riasztani a NATO-tagállamokat attól, hogy tovább támogassák Ukrajnát fegyverekkel és pénzzel.

Az ukrán védelmi erők szerint a legutóbbi harcokban négy települést foglaltak vissza az északkeleti Harkiv régióban. Volodimir Zelenszkij elnök ezzel párhuzamosan azt nyilatkozta, hogy fokozatosan kiszorítják az orosz erőket a háború kezdete óta bombázott Harkivból.



Eközben más híradások arról szólnak, hogy Putyin egyre inkább az orosz katonai hírszerző szolgálat, a GRU szolgálataira támaszkodik Ukrajnában a nemzetbiztonsági szolgálat, azaz az FSZB helyett, ahonnan a híradások szerint az elmúlt hetekben több mint 150 tisztet bocsátottak el.

Andrej Szoldatov és Irina Borogan biztonsági szakértők szerint Putyin a GRU első helyettes vezetőjét, a 61 éves ukrajnai születésű Vlagyimir Alekszejevet tette meg az ukrajnai hírszerzési műveletek vezetőjévé.

Alekszejev korábban a szíriai és a kelet-ukrajnai Donbasz régióban folytatott katonai akciók koordinálásáért volt felelős, miután 2011-ben kinevezték a GRU első helyettes vezetőjének. A szakértők szerint az ő pozíciója az orosz biztonsági szolgálatok hierarchiájában jelenleg magasabb, mint az FSZB hírszerzési vezetőjének pozíciója.

Alekszejevet az Egyesült Államok a 2016-os választásokat célzó kibertámadások, az Európai Unió pedig Szergej Szkripal volt orosz kém és lánya, Julija 2018-as nagy-britanniai megmérgezésében való érintettsége miatt szankcionálta. (BBC / Moscow Times / Guardian)