Bemutatják a cannes-i fesztiválon a Mariupolban meggyilkolt litván rendező filmjét

A litván rendező, Mantas Kvedaravicius 2014-15-ben Mariupolban forgatott. A kikötőváros akkor a szakadár kelet-ukrán oroszbarát erők ostroma alatt állt. Dokumentumfilmjének a Mariupolis címet adta.

2022-ben, amikor kitört a háború, visszament Mariupolba, hogy találkozzon filmjének főszereplőivel. Azonban az ismét ostrom alá került városban holtan találták április 2-án. Ljudmila Gyenyisova, Ukrajna emberi jogi ombudsmanja a Reutersnek azt mondta, hogy Kvedaraviciust az orosz katonák előbb foglyul ejtették, majd kivégezték, holttestét pedig az utcára dobták.

A kedden kezdődő 75. cannes-i fesztiválon a Kvedaravicius utolsó nyersanyagaiból készült Mariupolis 2 című dokumentumfilmet is bemutatják majd. „A Mariupolis 2 címet viselő 1 óra 45 perces alkotás a bombázások alatt folytatódó életet mutatja be, és legalább annyira tragikus, mint reménytelei képekkel teli” – olvasható a szervezők csütörtökön kiadott közleményében.

A fesztivál teljes programját áthatja az ukrajnai háború, amely elkerülhetetlenül mindenkit foglalkoztat - mondta Thierry Frémaux művészeti igazgató. A hivatalos programba két ukrán film is meghívást kapott. Az egyik a Cannes-ban visszatérő vendégnek számító, a 2014-ben forgatott Maidan és a 2018-as Donyecki történetek rendezőjének, Szergej Loznyicának legújabb alkotása. A másik meghívott ukrán rendező Makszim Nakonesnyi, akinek első filmjét (Butterfly Vision) az Un Certain regard válogatásában mutatják be. A film főhőse egy, a háborúban elköteleződő tanárnő, akit elrabolnak, és fogolycserének köszönhetően térhet haza Ukrajnába.