Beteljesül Putyin stratégiai rémálma, még hosszabban lesz szomszédos a NATO-val

Az ukránok sikeres ellentámadása miatt az oroszoknak erőket kell elvonniuk fő támadási irányukból, és védekezésre kényszerülnek. A harkivi előretörés már az orosz utánpótlási vonalakat is fenyegeti Izjumnál. Ez akár véget is vethet az amúgy is akadozó nagy keleti offenzívának. A délnyugati fronton viszont talán támadást készítenek elő az oroszok.

A cikk folytatódik