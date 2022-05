A Ganz-gyár híres trafói is megtermelték az első milliárdokat Mészáros Lőrincéknek

Mészáros Lőrinc a transzformátorokhoz is nagyon ért - vonható le a tanulság abból, hogy a felcsúti nagyvállalkozó üzleti köre megkereste első milliárdját a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft.-vel is. A társaság 2021-es céges beszámolójából ugyanis kiderült, hogy tavaly 8,3 milliárd forintos árbevétel mellett 1,1 milliárd forintos nyereséggel zártak, de osztalékot nem fizetnek.

Két éve a tápiószelei Ganz-gyár is a Mészáros-birodalomnál kötött ki. Még 2020 nyarán döntött úgy az Orbán-kormány, hogy stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítja az indiai hátterű CG Electric Systems Hungaryt, vagyis a Ganz Villamossági Művek (itt készült a világ első transzformátora 1885-ben) jogutódját. A Ganz-gyár 2006 és 2020 között állt indiai tulajdonban. A mostani 8,3 milliárd forintos forgalom gyakorlatilag semmi például 2016-hoz képest, amikor 14,3 milliárd forint bevétellel zártak, igaz, ez is 3 milliárd forintos veszteséget eredményezett. 2020-ban pedig bekopogott a csőd, hiszen csak 1,5 milliárd forint bevétel jött össze, ellenben 6,3 milliárd forintos veszteséggel kellett kezdeni valamit.

„Az egyre nehezebb gazdasági helyzet, az anyavállalatnál felmerült csalási ügy és a koronavírus gazdasági hatásai miatt CG Electric-nél felszámolási eljárás indult. A vállalatot ezt követően egy kormányrendelet stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánította. Ugyanakkor az állami gyámság arra is szolgálhatott, hogy a stratégiailag kiemelt társaság lehetőleg magyar kézbe kerüljön” – írta a Forbes.

Magyar kéz

Ahogy az már lenni szokott, a magyar kéz jó hosszú, és előbb-utóbb Orbán Viktor vállában végződik. Barna Zsolt lett a tulajdonos 2020 nyarán, aki például a Mészáros Lőrinc köré kiépült új magyar óriásbank, a Magyar Bankholding elnök-vezérigazgatója. Idén februárban pedig bejelentették, hogy két tőkealap beszállt a Ganz Kft.-be: a felcsúti vállalkozóhoz köthető Status Property és Prime Property összesen 70 százalékos tulajdonos lett. A Prime Property magántőkealapot tavaly december 8-án indították útnak, és a Kertész József által tulajdonolt és elnökölt Primefund kezeli. Kertész József Mészáros Lőrinc egyik ügyvédje, övé a fideszes médiabirodalmat, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványt megalapító Media Fundamentum Zrt. és az egri focicsapat is. A 2020. novemberi bejegyzésű Status Property Magántőkealap pedig a Válasz Online remek cikke szerint a közelmúltban vette magához a Váci utcai MKB-palotát.

„A termelés újraindítása után a Ganz például Dánia harmadik legnagyobb távhőszolgáltatójának, a Fjernvarme Fynnek szállított, majd a megújuló energiával foglalkozó spanyolországi óriásvállalatnak, az Acciona Energiának gyártott le több mint kétmillió euró értékű transzformátort” – számolt be a Világgazdaság. A cikk szerint pedig a 2022-re tervezett, mintegy 50 millió eurós bevétel az új digitális termékek fejlesztésével és az exportvolumen növelésével érhető el. Tehát idén a 2021-ben elért 8,3 milliárd forintos forgalom megduplázására készülnek.

Fotó: Németh Dániel/444

A Ganz-gyárat tulajdonló Prime Property más érdekeltségei is rendkívül aktívak. A 444 írta meg, hogy a tőkealap december 10-én megvásárolta az Er-Petro Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t. A cég honlapján még 2014-ből található egy videó, ami azt mutatja be, amint épp egy lerobbant állapotú líbiai erőművet újítanak fel a Líbiai Vas- és Acélipari Társaság (Lisco) számára. Az Er-Petro céges beszámolójában pedig most az látszik, hogy tavaly novemberben bejegyezték az Er-Petro ománi leánycégét.

Az pedig februárban derült ki, hogy a magyar állam finanszíroz egy 4 milliárdos erőmű-beruházást Ománban. Szijjártó Péter külügyminiszter február elején járt az Arab-félsziget délkeleti peremén fekvő országban. „Az ONA állami hírügynökség szerint a magyar kormány támogatja egy naperőmű építését Ománban, amelynek beruházási költségeit 10 millió euróra (3,6 milliárd forintra) becsülik. Ez a magyar fél beszámolójából kimaradt, a korábbi tájékoztatásban csak annyi szerepelt, hogy megújuló-energiás lehetőségeket is megvitattak” – vette észre a Napi.hu.

A Ganz-cégek feltámasztásával a legutóbb a Városháza-ügy kapcsán felbukkant Gansperger Gyula is próbálkozik (az első Fidesz-kormány idején a párt egyik legfontosabb gazdasági háttérembere, privatizációs szakértője volt, majd 2006-ban ő váltotta Bajnai Gordont a Wallis vezérigazgatói székében). A hvg.hu írta meg, hogy a Ganz Járműjavító és Karbantartó Kft.-ben november végén, a Ganz Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.-ben pedig december elején szűnt meg az ügyvezetői pozíciója, viszont egy ausztriai székhelyű vállalaton keresztül mindkét cégben tulajdonos maradt. A kapcsológyár forgalma 2020-ban már a kétmilliárd forintot is meghaladja, a járműjavító viszont még csak egy éve működik.