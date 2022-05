Juhász Péter 13 kormánylap 104 cikkével szemben nyert pert

„Érdemes azért posztot írnom, hogy újabb 13 <lappal> 104 <cikkében> terjesztett hazugságokkal szemben adott nekem 100%-ban igazat a bíróság egy tegnapi ítéletében? Szerintem ez már nem hír” - írja Facebook oldalán Juhász Péter, aki idén sokadszorra nyert pert a több száz médiumot birtokló Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) különféle - a hazug cikkek idején még a Mediaworks tulajdonában lévő - lapjaival szemben. Összesen 13 lap 104 cikkéről van szó, amikről a bíróság kimondta: valótlanságokat állítottak az egykori Együtt-politikusról.

bama.hu, baon.hu, beol.hu, duol.hu, feol.hu, heol.hu, kemma.hu, sonline.hu, szoljon.hu, teol.hu, vaol.hu, a veol.hu és a zaol.hu, ezekkel a megyei hírlapokkal szemben nyert Juhász.

„A legdurvább, amit a bíróság is megállapított az ítéletében, hogy »a közlések egyúttal a felperes és volt élettársa három közös, a cikkek megjelenésekor cselekvőképtelen kiskorú kisgyermekére vonatkozó információkat is napvilágra hoztak, ami különösen súlyossá teszi az alperesi jogsértést«. Arról már nem is beszélve, hogy van egy negyedik gyermekem is, aki felnőve szintén ezeket olvashatja majd, minthogy az elmúlt 5 évben bárki, aki feltévedt ezeknek a szennylapoknak valamelyikére” - írja.

A bíróság szerint a cikkek írói Juhász jogaiba gázoltak, ő kicsit erősebben fogalmazott: „a fentiek alapján bátran kijelenthetjük, hogy ezek az aljadék propagandisták a gyerekek életét sem kímélik. Ha számolsz, kijön, hogy 416 rendbeli jogsértést követtek el gyerekek sérelmére ezek az emberek. Akik vállalják a munkát, hogy ilyeneket írjanak pénzért. Azonban csak a munkát vállalják, a nevüket nem, mert nem csak gerinctelenek és hitványok, de gyávák is."