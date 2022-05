Megvan, kikből áll majd az új kormány

Orbán Viktor miniszterelnök a köztársasági elnök felkérésének eleget téve lefolytatta konzultációit a kormányalakításról, és megállapodott leendő kormányának minisztereivel a következő négy év közös munkájáról - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője pénteken.

Orbán Viktor Semjén Zsoltot általános miniszterelnök-helyettesnek kérte fel, aki egyúttal nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterként is dolgozik majd.

Az Agrárminisztériumot Nagy István,

a Belügyminisztériumot Pintér Sándor,

az Építési és Beruházási Minisztériumot Lázár János,

a Honvédelmi Minisztériumot Szalay-Bobrovniczky Kristóf,

az Igazságügyi Minisztériumot Varga Judit vezetheti majd.

Orbán Viktor a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetésére Csák Jánost,

a Külgazdasági és Külügyminisztérium élére Szijjártó Pétert,

a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetésére Rogán Antalt,

a Miniszterelnökség élére Gulyás Gergelyt kérte fel.

A Pénzügyminisztériumot Varga Mihály,

a Technológiai és Ipari Minisztériumot Palkovics László vezetheti.

Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszterként,

Navracsics Tibor pedig területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszterként dolgozhat a következő négy évben.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a kormányalakításról folytatott megbeszélésen a Karmelita kolostorban 2022. május 11-én Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Nem folytatja tovább Kásler Miklós (az Emmi is megszűnik), a Paks 2-ért felelős Süli János, Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Mager Andrea, a Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter sem.

Az új kormány összetételéről már több információ is kiszivárgott az elmúlt napokban, így sejteni lehetett, hogy annyi külön minisztérium foglalkozik majd gazdasági témákkal, mint eddig még soha. Azt is tudni lehetett, hogy Navracsics Tibor és Lázár János is vissza-, Nagy Márton pedig újoncként bekerül a kormányba, csak azt nem lehetett egész pontosan tudni, milyen gazdasági tárcákért lesznek majd felelősek.

Érdemes megjegyezni, hogy a 14 bejelentett miniszterből csak egy nő van, ami még a nemi egyenlőség terén eddig is alulteljesítő Orbán-kormányokhoz képest is nagyon kevés. Igaz, a 2010-ben alakult kormányban még ennél is kevesebb nő volt miniszter, vagyis egy sem.

Szintén érdemes megjegyezni, hogy a honvédelmi miniszteri posztra emelt Szalay Bobrovinczky Kristóf az új minisztériumának a beszállítója is, tavaly szeptemberben ugyanis megvett egy cseh harcirepülő-gyárat, amelytől harci repülőgépeket vásárol az állam. A gyárat a Magyar Fejlesztési Banktól felvett hitelből vásárolta, amihez a kormány vállalt állami készfizető kezességet. Ahogy korábban írtuk, külön pikánssá teszi Szalay-Bobrovinczky kinevezését, hogy 50 százalékos tulajdonosa annak a Transmashholding Hungary nevű cégnek, aminek azonos nevű orosz tulajdonosa egy állami tulajdonú vagon- és mozdonygyár, és az orosz hadiiparban is vastagon érdekelt. Ennek azért is lehet jelentősége, mert a következő években várhatóan jelentős forrásokat fordít majd a kormány a haditechnikai fejlesztésekre, illetve beszerzésekre.

Sok kérdés maradt még megválaszolatlan az új kormány összetételével kapcsolatban, például hogy milyen súlyt kap majd az egészségügy és az oktatás területe, és ki lesz ezekért a felelős. A 2010 utáni egyik legnagyobb kormányzati újítás az emberi erőforrások témáját tömbösítő minisztérium létrehozása volt, viszont úgy tűnik, az Emmit felszámolta a kormány. Azt már a választások után kijelentette Gulyás Gergely, hogy nem lesz külön egészségügyi és oktatási minisztérium, mert bevált az a formula, hogy ezeket a kérdéseket egy fedél alatt kezeli a kormány. Kérdés, hogy hol lesz ez a fedél.

Orbán Viktor korábbi nyilatkozataiban kifejtette, hogy a veszélyek évtizede áll előttünk; háború van, ennek következtében egész Európában emelkednek az árak, komoly energiaválság jelei mutatkoznak, megpróbáltatások előtt állnak az európai gazdaságok, és a járványok korából sem lábaltunk még ki. "Április 3-án az emberek világos döntést hoztak: elvárják az ország vezetőitől, hogy ezekkel a veszélyekkel szemben megvédjék őket, megvédjék Magyarországot. Ki kell maradni a háborúból, és a kibontakozó európai gazdasági válság kérdéseire olyan válaszokat kell adni, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország megőrizhesse elért eredményeit. Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amely alkalmas arra, hogy az ország előtt álló kihívásokra jó válaszokat tudjon adni. Orbán Viktor ennek a logikának megfelelően alakította ki a kormány szerkezetét, és a kormányt vezető személyeket is ez alapján választotta ki" - mondta Havasi Bertalan.