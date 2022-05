Orbán a korrupcióüldözést is Rogánra bízta

Ahogy kiderült az új kormány névsora, meg is kezdték az új szerkezethez igazítani az ágazati törvényeket. A kormány péntek délután beadott egy salátatörvényt, ami az új erőviszonyokhoz igazítja a rendőrségi és a titkosszolgálatokról szóló törvényeket is érinti, mivel a polgári titkosszolgálatok Pintér Sándor belügyminisztertől Rogán Antal propagandaminiszterhez kerültek.

Az új berendezkedés úgy alakították, hogy így vagy úgy, de a Völner-ügyhöz hasonló malőrök a következő négy évben ne fordulhassanak elő.

Fotó: Németh Dániel/444

A volt igazságügyi államtitkár és Végrehajtói Kar vesztegetéssel gyanúsított elnökének találkozóit a Pintér alá tartozó Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) emberei figyelték meg.

Most viszont kikerül a törvényből az NVSZ kizárólagos hatásköre a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokra. A korrupciómegelőzés jelentős része Rogánhoz kerül. Pintér mostantól csak a saját minisztériumát és az alá tartozó szervezetek állományát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alkalmazottjait, az Országgyűlési Őrség állományát, a területi igazgatás foglalkoztatottjait és az egészségügyben dolgozókat figyelheti meg. A Nemzeti Védelmi Szolgálat hatásköre a belügyminiszter által irányított ágazatok közül a köznevelési és a szociális intézményekre nem terjed ki.

Ez azért jelentős visszalépés, mert korábban valamennyi kormányzati költségvetési szervnél Pintér ellenőrizte, hogy történnek-e visszaélések. Ettől kezdve már nem egyedül az NVSZ felel a közalkalmazottak átvilágításáért sem, hanem a Rogánhoz most átkerült Alkotmányvédelmi Hivatalt (AH) is bevonják. Ugyanígy a a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának ellenőrzése is átkerül a Rogán alá bepakolt AH-hoz. És a belügyminisztériumi dolgozók kivételével a többi kormánytisztviselőnél is Rogánék felelnek a bűnmegelőzésért és bűnüldözésért.

Dezső András a hvg.hu-n nemrég arról írt, hogy hónapok óta feszültség volt Rogán Antal és Pintér Sándor között, mert a propagandaminiszter egyre nagyobb érdeklődést mutatott a nemzetbiztonsági ügyek iránt. Megemlítette azt is, hogy sokan ennek a konfliktusnak tudják be a Völner-ügy kirobbanását is, aminél a felső vezetés túl későn értesült, hogy egy fontos emberük is célkeresztbe került. A cikk szerint Orbán éppen a választási kampány előtt kirobbant korrupciós ügy miatt dönthetett úgy, hogy a Pintér alá tartozó szolgálatokat átadja Rogánnak. (A lehallgatási iratokban egyébként Rogán Antal kabinetfőnöke is előkerült, aki egy irodaházat is vett a végrehajtói kartól.)