Van olyan külföldi magyar szavazó, akit az NVI május közepén vett nyilvántartásba, pedig januárban regisztrált

Már az áprilisi választás előtt számtalan beszámoló érkezett arról, hogy külföldön élő magyar állampolgárok nem kapták meg a levélszavazáshoz szükséges küldeményt a Nemzeti Választási Irodától, most azonban még ezek közt is rekordgyanús késésről számolt be egy olvasónk.

Május közepén értesítette az NVI Evelint, hogy szavazhat áprilisban. Fotó: Olvasónk

Evelin Hollandiából szeretette volna levélben leadni a szavazatát. Ehhez a szükséges módon regisztrált is - januárban. Az NVI-től ma, négy hónappal később, 2022. május 13-án kapott értesítést arról, hogy felvették a választói névjegyzékbe és szavazhat. A levélcsomagot azóta sem kapta meg, így szavazni sem tudott.

Amikor még a választás előtt, április 1-jén reklamált az NVI-nél emiatt, másokhoz hasonlóan egy sablonválaszt kapott „a szavazási levélcsomagok regisztrált külhoni választópolgárok részére történő eljuttatásáról”.