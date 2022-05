Hétvégi olvasnivalók a kis orosz offenzívától a kis magyar csodáig

Jó reggelt, Budapesten lezárások lesznek ma Novák Katalin beiktatása miatt, miközben az egész ország elkezdte a gyászmunkát, és próbálja feldolgozni Áder János kínzó hiányát. Ez a hétvégi hírlevelünk, alant minden link az elmúlt öt nap nagyobb anyagaira visz. A napindítókra itt lehet feliratkozni.

Békeharc

Moszkvai díszszemle Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

A békéért háborúznak, mondta Putyin a győzelem napján. Győzelmeket azonban nem nagyon tudott elkönyvelni ezen a héten az agresszor. A harkivi csatavesztés miatt az oroszok minden jel szerint feladták grandiózus tervüket az ukrán erők átkarolására, és így kis keleti offenzívává alakulhat a hetek óta várt nagy keleti offenzíva.

Király András a fentieken túl azt is megírta, hogy bizony ütőképes hadseregekkel erősödik a NATO a finnek és a svédek csatlakozásával.

És hogy hogyan érnek véget a háborúk? Úgy csak ritkán, hogy az egyik fél győz, a másik meg veszít.

Egy szívderítő, csodaszámba menő riport távol a fronttól: Szabadszállás tanyavilágában, az akácerdővel körbevett Strázsa Tanyán civil kezdeményezésre fogadnak fogyatékossággal élő ukrán menekülteket és családjaikat.

Olaj és szabadság

Putyin és Orbán 2015 februárjában, Budapesten. Fotó: SERGEY GUNEEV/Sputnik via AFP

Hiába jött a Bizottság elnöke váratlanul Budapestre, nem egyezett meg Orbánnal az orosz olajról. A magyar kormány vagy teljes kivételt akar magának, és továbbra is venné az orosz olajat határidő nélkül; vagy pedig teljes anyagi kompenzációt követel az EU-tól. A többi tagállam ezt méltatlannak tartja. Joe Biden főtanácsadója a 444 kérdésére azt mondta, ebbe a vitába az USA nem akar beleszólni, kijelentette ugyanakkor, hogy az orosz vezetékek megfojtják Közép-Európát, „mintha csizmával lépnének az oroszok a torkukra”.

Vendégszerzőnk ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy egy közép-európai ország minél tovább kap felmentést az EU-s olajszankció alól, annál többet kereshet az orosz olajon. Orbánnak pedig nem kell attól tartania, hogy politikai hátrány érné az európai taktikázása miatt, mert az évek alatt megdolgozott fideszes tábor már jobban kedveli a tömeggyilkos háborúkat kirobbantó orosz diktátort, mint nyugati szövetségeinket. A 444 által rendelt közvélemény-kutatásból az is kiderült, hogy ugyanolyan rossz véleménnyel vannak a magyarok Ukrajnáról, mint Oroszországról. Ezekről a felmérést készítő Medián igazgatójával beszélgettünk a Közértben.

Szily László publija szerint Orbán a Huxit párttal már azt teszteli, mit szólnának a magyarok az unióból való kilépéshez.

Az új kormány ún. érdekességei

Fotó: Németh Dániel/444

Megvan a kormánylista, tudjuk az új minisztériumok neveit is, de mit jelenthet mindez a következő négy év kormányzásában? Erről szól tegnapi gyorselemzésünk, de arról külön is írtunk, hogy a legerősebb miniszter, Rogán Antal a titkosszolgálatok mellett a korrupcióellenes küzdelmet is irányítja. Viccnek erős lenne, de hogy mennyire, azt legjobban ez a remekbe szabott korábbi videónk érzékelteti.

A statisztika szerelmeseinek Haszán Zoltán kedveskedik, grafikonon is megmutatva, kik az Orbán-kormányok legnagyobb ászai.

Orbán és Rogán után egy új miniszter és jegybank körüli aranyifjak is Németh Dániel látóterébe kerültek a nem hivatalos kormányzati tárgyalóhelyiség előtt.

Valakinek sikerül és valakinek nem

Fotó: Németh Dániel/444

Megérkezett a legrosszabb forgatókönyvekben megjósolt két számjegyű infláció, és ez még mindig nagyon konzervatív számítás, a legtöbb fontos termék ára ennél sokkal nagyobb mértékben nőtt egy év alatt.

Megszakadt a kémbankként emlegetett orosz IIB eddig töretlen magyarországi sikerszériája, kénytelen volt visszavásárolni a saját forintkötvényeit.

A NER legnagyobb nyertesei felé azonban továbbra is szemérmetlen tempóban áramlik a pénz: 50 milliárd forintos szerződést kötöttek Rogánék az udvari rendezvényszervezővel, Mészáros Lőrinc több évtizedes autópályás múlttal rendelkező cégeket hajtott maga alá alvállalkozónak, és a Ganz-gyár híres trafói is megtermelték az első milliárdokat felcsútiéknak.

Férfiak döntései a nők testéről

Fotó: ADAM J. DEWEY/NurPhoto via AFP

49 év után idén nyáron valószínűleg megszűnik az abortuszhoz való jog alkotmányos védelme Amerikában. A Legfelsőbb Bíróság konzervatív fordulata várhatóan nem fog megállni az abortusznál, és anélkül formálhatja át az amerikaiak hétköznapjait, hogy valódi támogatottsága lenne.

Egy tavalyi kormányrendelet értelmében csak az állam végezhet reprodukciós eljárásokat. Így viszont június 30-tól megszűnik a két klinika működési engedélye, és azt sem tudni, hogy mi lesz az ott tárolt embriókkal.

A járvány hatásai

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Angliában már szinte mindenki áteshetett a covidon, Magyarországon is hasonló lehet a helyzet - írja a Qubit. Tovább javult a járványhelyzet itthon, már amennyire ez kihámozható az új kormányzati adatszolgáltatásból.

A koronavírus-járvány miatt tömegek maradtak egészségügyi ellátás nélkül. Daganatok, szívinfarktusok, mentális betegségek tűntek el a rendszer szeme elől. Az iskolában jelentős lemaradást halmoztak fel a járvány miatt. A hátrányos helyzetű iskolákban ezt különösen nehéz lesz ledolgozni. Tanulmánykötet az elmúlt két év pusztító következményeiről.

Világszerte jellemző, hogy a járvány csillapodásával sokan az orosz-ukrán háborúban találják meg az összeesküvés-elméletek újabb terepét. Magyarországon a Mi Hazánk és Gődény György pártja jár ebben élen.

Kínai elvtársak

Az ujgurok mellett szervezett tüntetés egyik résztvevője Brüsszelben, 2018-ban Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

Rian Thum már húsz éve foglalkozott az ujgurokkal, amikor Kína a történelemben eddig példátlan csapást mért rájuk. A náci koncentrációs táborok és a maoista kulturális forradalom elemeit vegyítik a mesterséges intelligencia megfigyelési eszközeivel. A történész ezért most napjaink borzalmaira hívja fel a világ figyelmét.

Qubit

Fotó: Event Horizon Telescope kollaboráció

Amely saját galaxisunk központi, szupermasszív fekete lyukának, a Sagittarius A*-nak a megfigyelésével készült.

Több százezres móka beüzemelni a Starlink műholdas internetét, és a 35 500 forintos havidíjért is alig jár nagyobb letöltési sebesség, mint ami jelenleg vezetékes szélessávú internetkapcsolattal elérhető Magyarországon.

Nemcsak az Istentől elrugaszkodott morálfilozófusok, hanem a Vatikán is irányt mutatna a mesterséges intelligenciának: Ferenc pápát Paolo Benanti ferences szerzetes kalauzolja rendszeresen a témában. Interjú.



