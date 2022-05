Britney Spears elvetélt

Legmélyebb szomorúsággal jelentjük be, hogy elvesztettük a csodababánkat - így jelentette be Instatgam-oldalán Britney Spears, hogy elvetélt. A 40 éves popsztár egy hónapja jelentette be, hogy gyereket vár barátjától, a 28 éves fitneszmodell Sam Asgharitól, akivel már egy ideje családot akart alapítani.





Britney Spears pár hónappal azután jelentette be, hogy gyereket vár, hogy kiszabadult apja több mint egy évtizedes gyámsága alól, mellyel az énekesnő mindennapi életét irányította. A határozatot megelőző bírósági meghallgatásokon Spears elmondta, hogy akarata ellenére fogamzásgátló tablettát kellett szednie.

Britney Spears és Sam Asghari Fotó: IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto via AFP

Az énekes mostani posztjában azt írja, őt is és Asgharit is nagyon megrázza a baba elvesztése. Mint írja, lehet, hogy várniuk kellett volna a terhesség bejelentésével, de túlságosan izgatottak voltak a hírtől. Britney azt is írja, hogy a szerelmük továbbra is nagyon erős, és tovább próbálkoznak majd, hogy bővítsék "ezt a gyönyörű családot". Britneynek korábbi kapcsolataiból van két kamaszkorú fia. (BBC)