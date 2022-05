Online közvetítette egy fegyveres, ahogy 10 embert lelő egy szupermarketben Buffalóban

10 embert agyonlőtt, hármat pedig súlyosan megsebesített egy fegyveres férfi szombaton az Egyesült Államokban, a New York állambeli Buffaloban. A 18 éves fehér férfi behajtott egy Tops Friendly Market nevű szupermarket parkolójába, a parkolóban lelőtt négy embert, majd az üzletben még kilenc embert, mielőtt megadta magát a rendőröknek.

A tettét pedig a sisakjára szerelt kamerával élőben közvetítette a leginkább videójáték streamelésre használt Twitch nevű oldalon. A hatóságok rasszista gyűlöletbűncselekményként kezelik az esetet, az áldozatok és sérültek közül 11-en feketék. A gyilkos szombaton a bíróságon tagadta bűnösségét.

A fegyveres, Payton Gendron 18 éves, a Buffalotól több mint 300 kilométerre keletre fekvő Conklinban lakik. Már elkezdte az élő közvetítését, amikor szombat délután behajtott a szupermarket parkolójába. Amikor megállt, csak annyit mondott, "meg kell csinálni", majd kiszállt, és egy puskával tüzet nyitott. A parkolóban már négy emberre rálőtt, közülük hárman életüket vesztették. Amikor belépett a boltba, a biztonsági őr, egy nyugalmazott buffalói rendőrtiszt többször rálőtt, de Gendron golyóálló mellényt viselt, ami felfogta a lövéseket. Ezután végzett a biztonsági őrrel, majd folytatta az ámokfutását a boltban, amíg ki nem értek a rendőrök.

Gendron arra készült, hogy végez magával, legalábbis több tanú is látta, hogy a puskáját a torkának tartva lép ki a boltból. A rendőrök viszont lebeszélték az öngyilkosságról, a férfi eldobta a puskát, és letartóztatták. A hatóságok szerint legálisan vásárolta a mészárláshoz használt fegyvert, bár az abba használt tárat New York államban nem lehet árusítani.

This confirmed white supremacist specifically went to a low income Black neighborhood in Buffalo NY to carry out a mass shooting. These types of white supremacists are ALLOWED to sit online and plot these attacks and nothing is done to thwart this type of anti-Black terrorism. pic.twitter.com/jGmO32PyHB