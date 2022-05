Orbán beszéde alatt beszakadt a forint árfolyama

Hétfőn reggel még erősödött a forint árfolyama az euróhoz képest, délután viszont megfordult a trend, és a forint árfolyama meredeken esni kezdett:

egy euró ára pár óra alatt 385 forintról 390 forintig esett. Ezzel rövid idő alatt két hónapos mélypontra gyengült a forint az euróhoz képest.

Grafika: Yahoo Finance

A Portfolio.hu cikke szerint a látványos gyengülés 15.20 körül indult, amikor a parlamentben Orbán Viktor éppen a beszédét tartotta az Országgyűlésben azután, hogy újra megválasztották miniszterelnöknek. Ebben a régi-új miniszterelnök többek között arról beszélt, hogy az infláció ellen a kormánynak és a jegybanknak közös erővel kell föllépnie, beavatkozva a piaci működésbe.