Sok EU-s országba már maszk nélkül is lehet repülni

Hétfőtől lazít az EU az koronavírus miatt bevezetett, tömegközlekedésre vonatkozó maszkviselési javaslatán, ami után több országban lazítás jöhet. Az Európai Unió légi közlekedési biztonsági ügynöksége (EASA) is lazításokat jelentett be, így az EU legtöbb országába már maszk nélkül is el lehet repülni.

A 27 tagország közül Portugália, Ausztria, Ciprus, Észtország, Litvánia, Málta, Hollandia és Luxemburg várja el még mindig, hogy az oda utazók maszkot vegyenek föl a repülőn. Az uniós országok nagy része mellett már a Nagy-Britanniába és az Egyesült Államokba tartó gépeken sem lesz kötelező a maszkviselés. Az EU továbbra is azt ajánlja, hogy a veszélyeztetett csoportokba tartozók viseljenek maszkot utazás közben, a pilótákat és a légi utaskísérőket pedig továbbra is arra kérik a hatóságok, hogy bíztassák az utasokat a maszkviselésre a felszállás előtt. (BBC)