Hiába a megállapodás, Musk szeretné lenyomni a Twitter vételárát

Újabb, sokadik fordulatot vett Elon Musk és a Twitter története: egy Miamiban zajló konferencián a világ egyik leggazdagabb embere már arról beszélt, hogy a korábban megállapodott, dokumentumokban is rögzített árnál igazából ő kevesebbet szeretne fizetni a közösségi platformért.

Musk áprilisban rendkívül heves PR-kampányt indított a Twitter megszerzéséért, és mellé lerakott egy 44 milliárd dolláros ajánlatot is a cég részvényesei elé. Majd májusban ő maga jelentette be, hogy a tranzakciót átmenetileg szünetelteti, mert előbb ki akarja deríteni, mennyi kamuprofil van valójában a Twitteren. A Miamiban zajló rendezvényen pedig hétfőn már azt mondta, hogy a megállapodás sikere azon múlhat, hogy a Twitter hogyan reagál a kamuprofilokkal kapcsolatos aggályaira.

Musk arról beszélt, hogy vár egy logikus magyarázatot a cégtől a kamuprofilok ügyére, de egyelőre nem kapott ilyet, és szerinte ez furcsa. Az elmúlt napokban számos elemzés megjegyezte, hogy Musk viselkedése minimum gyanús: egyrészt azt régóta lehetett tudni, hogy a Twitteren sok a kamu- és spamprofil, másrészt egy ilyen típusú információnak a komoly vásárlási szándékkal érkező befektetők az ajánlattétel előtt szoktak utánanézni.

Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

A Twitter amúgy korábbi éves jelentésében az állt, hogy a profilok kevesebb mint 5 százaléka kamu- vagy spamcélú, míg Musk szerint ez lehet, hogy nem így van, és az arány nagyobb 5 százaléknál.

Csakhogy cégvásárlásban utazó amerikai ügyvédek szerint egyáltalán nem biztos, hogy Musk könnyen kiszállhat már a megállapodásból, az általa benyújtott ajánlat szerint ugyanis egyrészt egymilliárd dollárt kell fizetnie, ha eláll a vásárlási szándékától, másrészt a Twitter vezetése akár bíróság elé is viheti a dolgot, és a korábbi precedensek alapján a bíróság jó eséllyel elrendelhetné, hogy Musknak muszáj megvennie a céget 54,20 dolláros részvényárfolyamon a céget, azaz mintegy 44 milliárd dollárért.

A Twitter részvényei hétfőn újabb 8 százalékot estek, már 37,39 dolláron álltak, azaz alatta annak az árfolyamnak, mint ahol akkor jártak, amikor Musk bejelentette, hogy 9 százalékos részesedésével ő lett a cég egyik legnagyobb részvényese.

Musk közben egyre rosszabb viszonyba keveredik a Twitter vezetőségével, hétfőn egy szar emoji használatával üzent a cég vezérigazgatójának, Parag Agrawalnak.

Mindenesetre az elmúlt napok történései után ismét sokan írnak arról, hogy Musk nem is akarta soha komolyan megvenni a Twittert, és most keresi a lehetőségeket, hogy kihátrálhasson az üzlet mögül. (Guardian, Financial Times)