Juhok nyírják a füvet egy portugál városkában, mert kevés az ember

A Portugália északkeleti részén fekvő Miranda do Douro városa új munkatársakkal kezdte a hetet: egy juhnyájat vetettek be arra, hogy megtisztítsák a települést körülvevő zöldterületeket az elburjánzott növényzettől. A hatóságok a tervek szerint hamarosan szamarakat és kecskéket is bevetnek kertészeti feladatokra.

A legelő állatok használata a városi zöldterületek organikus és olcsó fenntartására az utóbbi években Európa-szerte egyre népszerűbb. Helena Barril polgármester elmondta, hogy nemcsak a fenntarthatóság vezérelte őket, hanem a vidéki Portugáliában tapasztalható elnéptelenedési tendenciák is.

„Vannak olyan zöldterületeink, amelyeket meg kell tisztítani a növényzettől, mint például ezt a város bejáratánál lévő domboldalt, és nap mint nap szembesülünk azzal, hogy nincs elegendő munkaerő a feladat elvégzéséhez. Azonnal felmerült, hogy őshonos fajtákat, ez esetben juhokat vessünk be erre, és az állatok ma el is kezdték végezni a munkájuka” - mondta hétfőn a polgármester.

A polgármester szerint a helyi churra juhfajtán kívül más őshonos fajok, például a Miranda szamár vagy a kecske is része lehet ennek a kezdeményezésnek. Az egyes fajokat azonban csak ott lehet használni, ahol a növényzet megengedi, és nem károsítják a helyi flórát. „Ezeken a lejtőkön azért használunk juhokat, mert itt olajfák vannak, a kecske pedig nem alkalmas erre a funkcióra, mert azok gyakorlatilag mindenféle növényzetet megesznek” - mondta Barril.



Az első, körülbelül egy hektáros területet elkerítették, hogy az állatok ne tudjanak kimenni az útra, és vizet, illetve takarmányt helyeztek el nekik. A sötétbarna, bolyhos szőrű Miranda szamarakat majd egy körülbelül hat hektáros városi parkban szeretnék alkalmazni. (The Mayor)