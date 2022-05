Letolt nadrággal, autója mellett a földön heverve találtak rá az amerikai kisváros rendőrfőnökére

Ittas vezetéssel vádoltak meg egy rendőrfőnököt, Brian Pesce-t az amerikai New Jersey államban még a múlt hónapban, és a New York Post most a tettenérésekor készült videófelvételek alapján írta meg, hogy a rendőrök az úton feküdve, letolt nadrággal találtak rá akkor a rendőrségi vezetőre.

A kiérkező rendőrök még gúnyolódtak is a rettenetesen berúgott férfin, amíg le nem esett nekik, hogy ki is van ott.

Bordentown városában egy telefonáló jelentette, hogy egy részeg autós kacskaringózik a környéken, és majdnem kidöntötte a postaládáját. A rendőrségi jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a telefonáló attól tartott, a pickupos sofőr még meg fog ölni valakit. Nem sokkal később ismét jelentkezett a rendőrségi vonalon a helyi lakos, és közölte, hogy megállt az autó, és a férfi az úttesten fekszik, kiütve.

A kiérkező rendőrök kamerája rögzítette, hogy a rendőrök jól szórakozva közelítették meg az elterült férfit, még viccelődtek is azzal, hogy a kulcsa és a mobiltelefonja is az úton elszórva látható. Miután kiszúrtak egy tócsát az úton, az egyikük megjegyezte, hogy a férfi levizelhette a saját autójának kerekét.

A rendőrfőnök magánál volt, de nehezen beszélt, azt mondta a kiérkező rendőröknek, hogy 35 éves (pedig valójában 46), majd megkérdezte, hogy mi a probléma. Mire az egyik rendőr azt válaszolta, az, hogy a férfi az úttesten alszik, és le van csúszva a nadrágja.

Az egyik rendőr megkérdezte a férfit, hogy cukorbeteg-e, mire közölte, hogy nem. A rendőrök azt mondták neki, hogy ez feltehetően rossz válasz. A rendőrök közben elkezdték átvizsgálni az autóját, ekkor került elő a rendőrjelvény, amire egy "ó' felkiáltás tört ki a rendőrből.

A rendőrök ezután kikapcsolták az egyenruhájukon hordott kameráikat, és amikor újra bekapcsolják, már egész más hangnemben beszélnek a férfival, akit főnöknek neveznek. A férfinak fejsérülése is volt, ezért mentőt hívtak hozzá, és az szállította el.

Brian Pesce 2018 óta vezeti a város rendőr-kapitányságát, egyelőre szabadságra küldték. Öt közlekedési szabálysértés ügyében vádolták meg, ittas vezetés mellett baleset helyszínének elhagyásával is.