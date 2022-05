Szokatlanul tágas odút nyitott Orbán Ráhel, a megnyitón a nagypapa is ott volt

Kedden tartották az Odu nevű bababolt baráti megnyitóját a Hegyvidék Bevásárlóközpontban. A tulajdonos-ötletgazda Orbán Ráhel, Orbán Viktor miniszterelnök lánya.

Korábban már elindult a babatermékeket árusító üzlet webshopja, innen már sejthető volt, hogy a főleg fenntartható termékeket kínáló üzletben is borsos árak lesznek: van nyolcezer forintos cumi is. (Akad persze olcsóbb.)

Odu a nyitás napján. Fotó: Németh Dániel/444

A bevásárlóközpontban valami kis zugot kerestük, helyette óriási üzletet találtunk, szépen fellufizva. Az eladók sürögtek-forogtak a vendégek között, ott volt például Bata-Jakab Zsófia, az Orbán Ráhelhez közeli Magyar Divat és Design Ügynökség vezetője és Debreczeni Zita fotós. Mai Instagram-posztok alapján az üzletet Tóth Gabi is megtisztelte jelenlétével.

Jelen volt maga a tulajdonos, Orbán Ráhel is, aki sietősen igyekezett feltölteni a polcokat, és ott sürgölődött a bányatulaj nagypapa, Orbán Győző is.

Bal szélen Orbán Győző. Fotó: Németh Dániel/444

Az üzlet választéka épp olyan, amilyenre számítani lehetett: jobbára méregdrága, nagyon szép és jó minőségű dolgokat árulnak, köztük például fogzást segítő rágókát 6 ezer forint körüli összegért, de kapható olyan fain babakocsi is, aminek az árába egyszerűen nem mertünk belegondolni.

Akadnak azért olyan dolgok is, amiket egy nem milliomos-kisbabákra szakosodott bababoltban is megtalálhatnánk: kapható például Kis Vakond könyv és még néhány olyan mesekönyv, ami a legtöbb magyar gyerek polcán biztosan megtalálható. A legtöbb termék valóban környezetbarát, jobban is néz ki minden, mint egy átlagos baba- vagy játékboltban. Ilyen jól dizájnolt fakockákat még életemben nem láttam, mint itt, de az anyatejtároló tasak csomagolása is egészen pazar volt. Olyan fejlesztő és kirakós játékok vannak, amikkel én is ellennék egy időre, a rugdalózók anyaga és mintája láttán pedig hirtelen rákívántam egy felnőtt S-es méretre.

Orbán Ráhel az Oduban. Fotó: Németh Dániel/444

Bár az eseményre nem voltunk meghívva, többször is biztosítottak róla minket, hogy ennek ellenére szívesen látnak, nézzünk nyugodtan körül, sőt, regisztrációért cserébe még egy 1000 Ft értékű, levásárolható utalványt is kaptunk.

Orbán Győző megtekinti a portékát. Fotó: Németh Dániel/444

Bár a helyszínen az üzlet történetéről nem sokat tudtunk meg, szerencsére épp most jelent meg egy interjú a Hype and Hyper oldalán Orbán Ráhellel, melyben részletesen beszél arról, hogyan pattant ki a fejéből a bolt ötlete.

A baráti hangulatú beszélgetésből nagyon sok érdekesség derül ki, a legfontosabbak ezek: