Elvenni az ukránok igazságát

Orbán Balázs államtitkár hétfőn a Parlamentben egy felszólalásában azt mondta, hogy Ukrajna területén amerikai-orosz háború zajlik. Közismert elmélet ez a fideszes univerzumban, sőt azon túl is (ha egyáltalán van még valami azon túl). Nincs benne semmi egetrengető. A párt sajtója, a párt körüli holdudvar, a szatelitpártok teljesen egyetértenek abban, hogy Ukrajna – minimum a 2004-es narancsos forradalom óta, de a 2014-es Majdan óta már biztosan – az USA műveleti területe.

A kormánypárt influenszerei azt a Kreml által terjesztett elméletet is akadálymentesen vették át, hogy Ukrajnában az oroszok éppen nácitlanítanak. Elég csak belehallgatni a fideszes Sajtóklubba: „Néha nem ártana picit az oroszok fejével is gondolkodni. Pontosan tudja, aki veszi a fáradtságot, a valóság megismerésére, hogy az oroszok azt mondták, Ukrajnának semlegesnek kell lennie, az ukrán hadsereget leszereljük, demilitarizáljuk Ukrajnát, és a nácikat kiverjük onnan, mert vannak nácik, echte, kőkemény nácik. Érdekes, hogy az a kényes Nyugat-Európa az ukrán nácikat fenemód szereti.”

Eszerint az ukránok nácik, másfelől egy távoli hatalom szabad akarat nélküli bábjai.

Nem kell sokat agyalni a Kremlből sugárzott narratíva mögött meghúzódó intenció megfejtésén. A gyilkosok ezzel a dezinformációval szeretnék magukat tisztára mosni, áldozatként vagy hősként feltüntetni. Ezáltal igyekeznek legitimálni saját bűneiket, de legalább elmosni a tettes és az áldozat közötti egyértelmű határvonalat.

Putyin nem csak az ukránok szabadságát, otthonát, életét, de az igazukat is el akarja venni. Az elesett katonákat haláluk értelmétől, a meggyilkolt civileket, a megerőszakoltakat, az árvákat, a menekülőket pedig áldozat mivoltuktól fosztja meg.

Ebből vesszük ki mi, magyarok is a részünket, amikor a sötét hazugságot állami szinten hirdetjük. De azért azon meglepődhet, aki még meg tud lepődni valamin, hogy ez az elmélet ilyen simán megy át a fideszes közönségen.

Ugyanis ennek az orosz elméletnek van egy genezise, miszerint az első baráti országban szított „színes forradalom” az 1956-os magyarországi felkelés volt, ami mögött az USA titkosszolgálata és magyar fasiszták álltak.

A nagyobb évfordulókon Oroszországban is megemlékeznek a magyarok szabadságharcáról. 2006-ban az 50. évfordulón az állami Rosszija tévé Magyar kelepce címmel dokumentumfilmet mutatott be, amiben a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) archívumából származó titkos jelentésekkel igyekeztek alátámasztani, hogy a forradalmat a CIA tervelte és vezényelte le, és az USA nemcsak a Szabad Európa Rádió adásaival szította a felkelést, hanem ügynököket is átdobott Magyarországra a nyugatnémet és a brit különleges szolgálat segítségével, a fasiszta Horthy-rendszer különleges szolgálatainak elitjét pedig nyugat-németországi bázisokon képezték ki partizánharcra. A film az alábbi epilógussal zárul: „A magyar társadalomban máig nincs egységes vélemény arról, hogy mi történt 1956 őszén. Egyesek továbbra is azt hiszik, hogy ez forradalom volt, mások azt, hogy a CIA pénzén szervezett fasiszta lázadás, s van, aki úgy véli, hogy a szovjet tankok megmentették Magyarországot a polgárháborútól”.

Az orosz állami média tíz évvel később is kiemelten foglalkozott 56-tal. A hatvanadik évfordulón nem más, mint Dmitrij Kiszeljov, az orosz állami média fő megmondóembere, igazgatóhelyettese és az állami hírügynökség igazgatója tartott történelemórát. Anno a Mérce írt összefoglalót a műsorból, amiben egyenesen pogromnak nevezik a fegyveres felkelést, aminek során ezrével engedték szabadon a börtönből a nácikat. Állításuk szerint ez volt minden későbbi színes – tehát az ukrán és a grúz – forradalom főpróbája. Végszóként Alekszandr Sztikalin, az Orosz Tudományos Akadémia magyar történelemmel foglalkozó kutatója jelentette ki, hogy az Egyesült Államok ’56 után megértette, hogy nem avatkozhatnak be a szovjet érdekszférába. Ez volt az az emlékezetes adás, amiben Havas Szófia szocialista politikus is szót kapott.

Arról beszélt, hogy a forradalom nem törhetett volna ki a CIA által kiképzett, volt nácikból álló diverzánsosztagok nélkül, akik a fasiszta-ellenforradalmi puccsot voltak hivatottak előmozdítani.

A lap arra is emlékeztet, hogy a putyinista média az 1968-as prágai tavasz leverését is úgy állítja be, mint a NATO agressziója elleni védekezést. Tehát ez a manapság szintén elterjedt teória sem újdonság. Az orosz és a magyar posztkommunista mitológiában az ukrán háború egyenes folytatása a magyarországi forradalomnak, és ezt a teóriát, ami nyíltan megkérdőjelezi az 56-os forradalmárok tisztességét és hősiességét, terjeszti Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a magyar országgyűlésben.