Karácsony: Az Alkotmánybíróság zugügyvédi mentalitású pártkatonák gyülekezőhelye

Az Alkotmánybíróság tagjainak többsége a két népszavazási kezdeményezést elkaszáló mai döntésével nyilvánvalóan a Fidesz politikai elvárásait teljesítette. Úgy tűnik, a kormánypártok csak hivatkozni szeretnek a népre, de igazából félnek tőle” - írta Karácsony Gergely főpolgármester, miután az Alkotmánybíróság elkaszálta a Fudan Egyetemről és az álláskeresési járadék meghosszabbításáról szóló népszavazási kezdeményezéseket.

„Az Alkotmánybíróság, amely az erkölcsi integritására egykor minden magyar büszkesége lehetett, néhány tiszteletre méltó kivételtől eltekintve mára zugügyvédi mentalitású pártkatonák gyülekezőhelye lett. Az utókor ítél majd felettük is. Korom Mihályra, az államszocialista Alkotmányjogi Tanács elnökére is biztosan büszkék ma a dédunokái.” Karácsony szerint most meg kell találni annak a módját, hogy „legalább a budapestiek elmondhassák a véleményüket ezekben a kérdésekben”.

Frissítés (13:08): Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere konkretizálta, amire Karácsony csak utalt: kerületi és fővárosi szintű népszavazást fog kezdeményezni a Fudan megépítése ellen.

Karácsony Gergely Fotó: Kiss Bence/444

A két népszavazási kérdés ez lett volna:

Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap legyen?

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvényt?

Karácsony Gergely tavaly júliusban kezdeményezett népszavazást öt kérdésben, amik közül a Nemzeti Választási Bizottság csak ezt a kettőt engedte át. Mivel a kérdéseket minden létező fórumon megtámadták, csak decemberben indulhatott meg az aláírásgyűjtés, miután a Kúria is jóváhagyta őket.