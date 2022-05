A nyár végéig még biztosan eltarthat a háború

A zaporizzsjai Európa legnagyobb atomerőműve. Fotó: ED JONES/AFP

A Zaporizzsjai Atomerőművet még a háború első heteiben foglalták el az orosz alakulatok. Marat Husznulin orosz miniszterelnök-helyettes szerint most "a lehető legteljesebb mértékben" integrálni akarják azt, hogy "baráti orosz családban" működhessen. Vagyis az erőmű terveik szerint a jövőben alapvetően az orosz igényeket szolgálná, Ukrajának pedig pénzért adnák az ott termelt áramot.

Husznulin bejelentésével persze lényegében azt is elismerte, hogy az orosz vezetés már azzal számol, hogy a háborújuk ellenére továbbra is létezik majd független ukrán állam, amivel szemben az atomerőmű elrablásával próbálják visszaállítani azt a függőségi rendszert, amit az energiaellátás eddig is biztosított. Másrészt pedig jelzi azt is, milyen fontos Ukrajnának Zaporizzsja megye megszállt részei, így az atomerőműnek otthont adó Enerhodar város felszabadítása. Hogy mekkora a tét, azt jelzi, hogy bár egy atomerőmű körzetében határozottan ellenjavalt háborúzni, az orosz csapatok közvetlenül a közelében ásták be magukat. (Via ISW)