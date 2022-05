Aki már Trump előtt Trump próbált lenni

Hogy kicsoda Rick Santorum, a CPAC Hungary, a legnagyobb amerikai konzervatív szervezet budapesti konferenciájának sztárvendége? Jó szívvel továbbra se ajánlanám, hogy rákeressenek.

Ugyan már nem az első, csupán a harmadik találat a Google-ben a "santorum" kifejezés Dan Savage ötletes bosszújából született szótári definíciója, de még így is sokkolóan hathat. Savage, a The Stranger című seattle-i alternatív hetilap szextanácsadója még 2003-ban borult ki annyira az akkor éppen az amerikai szenátus harmadik számú republikánusának számító Santorum homofób nyilatkozatain, hogy felkérte olvasóit, találjanak valami gusztustalan definíciót a santorum szóra. Mivel Savage tanácsadó rovata számos más amerikai lapban is megjelent, elég sokakhoz jutott el, hogy sikeresen elterjessze a győztes definíciót, miszerint a santorum "a síkosító és az ürülék habos keveréke, ami néha az anális szex mellékterméke".

Santorum 2011-ben, mielőtt belevágott volna 2012-es republikánus elnökjelölt-jelölti kampányába, hiába követelte a Google-től, hogy távolítsa el, vagy legalább sorolja hátrébb a nevére keresve akkor elsőként felbukkanó definíciót, mivel az nem ún. Google-bombing, hanem az őszinte emberi kíváncsiság eredményeként sorolódott ilyen előkelő helyre, a cég megtagadta kérését.

Mindjárt visszatérünk a 2012-es jelölti kampányra is, de előbb térjünk vissza rá, hogy milyen nyilatkozatokkal is vívta ki Santorum Savage és olvasói ilyen léptékű haragját - és minden bizonnyal a magyar populista szélsőjobboldal mély tiszteletét. Santorum az a fajta szentfazék kereszténykonzervatív volt, aki sietett leszögezni, hogy a homoszexuálisokkal nincs baja, csak a homoszexuális aktussal, aminek az engedélyezéséből szerinte már a vérfertőzés engedélyezése is levezethető volna. Ebből egyenesen következik, hogy a maga részéről legszívesebben kriminalizálná a melegek közti szexet, aminek az Egyesült Államokban amúgy volt is hagyománya.