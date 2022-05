Az Egyesült Államok öt embert vádol azzal, hogy Kínának kémkedtek

Egy amerikai állampolgár és négy kínai hírszerzőtiszt ellen vádat emeltek az Egyesült Államokban tartózkodó kínai disszidensek, emberi jogi vezetők és demokráciapárti aktivisták elleni kémkedés miatt - közölte szerdán az amerikai igazságügyi minisztérium.

Kínai zászló egy pekingi parkban. Fotó: KOKI KATAOKA/The Yomiuri Shimbun via AFP

A vádirat szerint a New York-i Queensben élő, 73 éves Wang Shujun arra használta fel a kínai diaszpórában és a disszidens közösségekben betöltött státuszát, hogy a kínai állambiztonsági minisztérium nevében információkat gyűjtsön az aktivistákról. A férfit arra utasították, hogy vegye célba a hongkongi demokráciapárti aktivistákat, a tajvani függetlenség szószólóit, valamint ujgur és tibeti aktivistákat. A vádiratban az áll, hogy legalább 2011 óta szolgáltatott információkat Kínának. Wangot március 16-án tartóztatták le, és egy későbbi időpontban állítják bíróság elé. A négy állambiztonsági tisztviselő (Feng He, Jie Ji, Ming Li és Keqing Lu) továbbra is szabadlábon van.



„A vádirat leleplezi és megszakítja a Kínai Népköztársaság egy olyan műveletét, amely az Egyesült Államokban tartózkodó kínai állampolgárok biztonságát és szabadságát fenyegeti demokráciapárti meggyőződésük és megnyilvánulásaik miatt” - mondta Breon Peace, New York keleti körzetének ügyésze.

A washingtoni kínai nagykövetségnek azt közölte a Reutersszel, hogy a kémkedés vádja „merő kitaláció”. „Felszólítjuk az amerikai felet, hogy folytasson tisztességes és törvényes vizsgálatot, kezelje megfelelően a vonatkozó ügyeket, és biztosítsa az érintett kínai állampolgárok törvényes jogait” - írták közleményükben. (NBC)