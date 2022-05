Elon Muskra szerdán rátört a tweetelhetnék, bukott is gyorsan 12 milliárd dollárt

Elon Musk Twitterezéssel töltötte a szerdáját, szokásos gondolatrohamában egyebek közt közölte, hogy a jövőben a republikánusokra kíván szavazni. Nem is akármiért. "A múltban a demokratákra szavaztam, mert (többnyire) ők voltak a a kedvesség pártja. De mostanra a megosztás és a gyűlölet pártjává váltak, így többé nem támogatom őket, hanem a republikánusokra fogok szavazni. Most pedig nézzük, hogy bontakozik ki ellenem a piszkos trükkök kampánya... 🍿" - tweetelte büszkén, hogy a jövőben a gyűlölet elleni harc jegyében azt a pártot támogatja majd, aminek a képviselői között QAnon-rajongó fehér nacionalisták is vannak, és aminek leghangosabb támogatói bőszen hirdetik "A nagy lakosságcsere" szélsőjobboldali konteóját arról, hogy a balosok/demokraták/Soros György/a zsidók mindenféle színesbőrűekre kívánják cserélni az Egyesült Államok őslakosságát, amely szerintük természetesen fehér európaiakból áll.



A nagy lakosságcsere elméletét Magyarországon Orbán Viktor hirdeti büszkén, aki legutóbb miniszterelnöki székfoglalójában emlegette fel ezt, csütörtök-pénteken pedig a legnagyobb amerikai konzervatív szervezet, a CPAC magyarországi konferenciáján cserélhet eszmét erről republikánus elvbarátaival.

Volt pár keresetlen szava arról is, hogy a befektetők egyre inkább figyelembe veszik a cégek elbírálásánál azok környezetvédelmi, társadalmi szerepvállalását is. Közben legfontosabb cége, a Tesla részvényárfolyama éves mélypontjára süllyedt, egy nap alatt 12,3 milliárd dollárnyi vagyonát elpárologtatva. Ugyancsak zuhant a Twitter árfolyama is, amiért eleve a tőzsdei árfolyamon felüli, 44 milliárd dolláros ajánlatot tett néhány hete. Majdnem annyit, amennyi vagyont vesztett a felvásárlási szándéka belengetése óta. A Bloomberg számításai szerint amióta ajánlatot tett a Twitterre, már 49 milliárdos bukóban van. Mondjuk még így is a világ leggazdagabb emberének számít 210 milliárd dolláros vagyonával, bár az év eleje óta már összesen 60,4 milliárd dollárt vesztett. (Via Bloomberg)