Karintia: Ausztria napos oldala

Vannak emberek, akik egyszerűen mindent szeretnének egyszerre. Friss levegőt, csodás környezetet, hegyeket, tavakat, látnivalókat, de azért egy csepp mediterrán érzésre is vágynak. Ők biztosan megtalálják a számításukat Ausztria legdélebbi pontján, az Olaszországgal és Szlovéniával határos Karintiában. A tartomány annyi élményt kínál, hogy egy látogatás során csak egy-egy szeletét lehet megismerni, nem csoda, hogy minden évben rengeteg a visszatérő vendég.

Karintiában tényleg az a legcsodálatosabb, hogy mindenből ad egy kicsit. Napos, de nem forró, izgalmas, de itt találhatók a világ legnyugisabb helyei is, és ha akarjuk, egyik nap széttúrázhatjuk magunkat, hogy aztán másnap egy meseszép tó partján pihenjük ki az egészet. Ahogy szinte egész Ausztriában, itt is idilli környezetben biciklizhetünk sok sok kilométeren át, de ha beleuntunk az aktívkodásba és a lazulásba is, elmehetünk ragadozómadarakat nézni, történelmi városokban őgyeleghetünk, vagy elmerülhetünk a kulináris túrázás világában.

A tavakat mindenesetre kár lenne kihagyni: Karintia területén több mint 1200 tó és állóvíz található, ezek közül kétszázban fürödni is lehet. És itt nemcsak a jéghideg csobbanásra van lehetőség: akár 28 fokra is felmelegszik a fürdőtavak vize.

És ha már tavak: a karintiai tókerülő kerékpáros útvonalon 340 kilométeren keresztül tekerhetünk a kristálytiszta, kék tavak körül, de persze nem kell letekerni az egészet, kiválaszthatjuk kedvenc szakaszainkat is.

Karintiában található Ausztria legmagasabb hegycsúcsa is, a 3798 méter magas Großglockner. A lábánál 48 kilométer hosszú alpesi panorámautat építettek, ami egészen 2571 méter magasra visz fel, egyenesen a Hohe Tauern Nemzeti Parkba.

Ennél a hegycsoportnál található a Keleti-Alpok leghosszabb gleccsere, a több mint 8 km hosszú és néhol 5 km széles Pasterze, a panorámaútról erre is csodás látvány nyílik.

A Großglockner Ausztria egyik legkedveltebb turistacélpontja, nagyjából 900 ezren keresik fel évente.

Fotó: Grossglockner Hochalpenstrasse

Karintia tényleg olyan sok kalandot és látnivalót kínál, hogy felsorolni is nehéz, de azért álljon itt egy lista kedvcsinálónak!

10 kihagyhatatlan hely Karintiában:

Lesachtal völgy

Mindenkinél van az úgy néha, hogy úgy érzi, megőrül, elég volt mindenből, és csak egy olyan helyre vágyik, ahol teljesen kikapcsolódhat. A nyugalom ilyesféle fellegvára Lesachtal. A völgyben alig több mint ezer ember él, a táj mesés, az élet lassú: aki tényleg standbyra szeretné rakni magát pár napra, az itt tökéletesen megtalálja a számítását.

Az érintetlen tó: a Weissensee

Bár Karintia tele van kristálytiszta, kellemes vizű tavakkal, de sokan ezt tartják a legszebbnek. Maga a tó kicsit olyan, mint egy fjord, és nemcsak úszni lehet benne, hanem lehet rajta szörfözni, vagy a mélyben búvárkodni. De még bulizni is lehet: a tó keleti partján fekvő Stockenboi faluban minden júliusban megrendezik a kultikus Woodstockenboi zenei fesztivált. Az idilli környezetben a pop, a rock, a hip hop is máshogy szól.

Fotó: Weissensee © Kärnten Werbung, Edward Gröger

Klagenfurt és környéke

Az ország legdélebben fekvő tartományi fővárosa, Klagenfurt és környéke Karintia egyik legsokszínűbb része. Itt találkozik a karintiai, az olasz és a szlovén kultúra: az olasz hatás nemcsak az építészetben, de a gasztronómiában is érezhető. A gyönyörű Wörthi-tó keleti végén fekvő város egyik fő nevezetessége a 16. századi Lindwurm szökőkút a város szimbólumával, a vízokádó szárnyas sárkány szoborral. Mindenképpen érdemes felmenni a Pyramidenkogeli kilátótoronyba, ahonnan fantasztikus látvány nyílik a városra és környékére.

Fotó: Pyramidenkogel © Kärnten Werbung, Tine Steinthaler

Gmünd in Kärnten



Vannak klassz városok, amiket még klasszabbá tesz a művésznegyedük, de Karintiában egy komplett művészváros van. Gmünd Friesach után a második legrégebbi középkori város a tartományban, és szerencsére elég jól sikerült megőrizni kis sikátorait, hangulatos tereit. Tele van kis művészeti, kézműves műhelyekkel, ami megadja az egész város hangulatát. Minden évben rendeznek egy nagy kiállítást is nemzetközileg elismert művészek közreműködésével a gmündi várostoronyban. Amit kevesen tudnak, hogy pár évig Porschékat is gyártottak itt, ennek állít emléket egy kis Porsche múzeum.

Ragadozómadarak

A karintiai kirándulás egyik legizgalmasabb kalandja lehet a ragadozómadár-bemutató a Villach-hoz közeli Landskron váránál. A háromnegyed órás bemutató során szabadrepülés közben csodálhatjuk meg a sólymokat és a baglyokat, és képet kaphatunk arról, hogy élnek és vadásznak ezek a pompás állatok.

Römerbad fürdő

A Bad Kleinkirchheimi meleg termálforrások vizét már a rómaiak is élvezhették. A népszerű, nyitott medencés Römerbad a síelők egyik kedvenc helye, de a nyugodt fürdőzés a gyönyörű környezetben minden évszakban csodálatos program. Az építészeti szempontból is lenyűgöző fürdő két részre oszlik. Az egyiken a termálforrásokban lazulhatunk, a másikon több mint tíz szauna és gőzfürdő várja, illetve még három medence várja a látogatókat.

Kölnbreini duzzasztógát

Ausztria legmagasabb gátja, a Kölnbrein-gát Airwalk nevű kilátóteraszáról páratlan kilátás nyílik a völgyre és a 200 méteres falra. A szédítő élmény mellett tárlatvezetésen is részt vehetünk, ahol mindent elmondanak a Ausztria egyik legnagyobb energiatárolójának építéséről. Tériszonyosoknak sajnos annyira nem ajánlott.

Fotó: Kölnbreinsperre © Kärnten Werbung, Edwin Stranner

Kenuzás a bányában

Egy igazi határokon átívelő ajánlat: a Petzen (vagy Peca) Szlovénia legkeletibb kétezer méteres hegye, aminek mélyén kenutúrára indulhatunk. A szlovén oldalon lévő kiindulóponttól bányászvonaton jutunk le nagyjából 15 perc alatt a Petzen régi bányájába, ahol régen ólomércet és cinket bányásztak. Ezután az idegenvezetők segítségével kenuzhatunk végig a földalatti barlangoknál.

Fotó: Tourismusregion Klopeiner See - Südkärnten GmbH, Rudnik



Rafting és kanyoning

Karintiában rengeteg lehetőség van kalandos vízitúrákra. A Hohe Tauern nemzeti park kellős közepén fekvő Flattach falunál, a Mölltal gleccsernél vagy Obervellach-nál nagyon vad rafting és kanyoning túrákat kínálnak a merészebbeknek. De tényleg a merészebbeknek.

Peršmanhof

A Peršmanhof tanya Bad Eisenkappelben a második világháborúban partizánok bázisa volt, úgy 150-en akarták itt kivárni a háború végét. Azonban 1945. április 25-én egy SS-rendőrezred mészárlást rendezett a tanyán, és 11 civilt gyilkoltak meg. A háborús bűnösöket sosem ítélték el. A tragikus eseménynek és a karintiai szlovének ellenállásának egy múzeum állít itt emléket.

