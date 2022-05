Péterfy Gergely szerint az új kultuszminiszter, Csák “Odüsszeusz” János megbukna az érettségin

Szerdán mutatkozott be kulturális és innovációs miniszterjelöltként két parlamenti bizottságban is Csák János. A kulturális bizottság ülésén keveredett bele abba a gondolatmenetbe, hogy a világban az elválasztóvonal nem a jobb és baloldal között, a balliberálisok és a konzervatívok között van, hanem abban, hogy vannak, akik hisznek abszolút értékekben, és vannak, akik nem. Ő az abszolút, nem a relatív mércét fogja majd képviselni. Odüsszeuszként hajózik el a szirének szigete mellett, az árbochoz kötözteti magát és viaszt önt a fülébe.

Péterfy Gergely író itt érezte szükségét, hogy felfrissítse a leendő kulturális miniszter irodalmi ismereteit. Vagy legalábbis azokét, akik követték Csák meghallgatását.

„Remélem, minden középiskolás számára nyilvánvaló, hogy Csák »Odüsszeusz« János miniszter Odüsszeia-értelmezésével megbukna az érettségin. Azt bírta mondani ez a nagyszerű és művelt férfiú, hogy »olyan leszek, mint Odüsszeusz, amikor a szirének mellett hajózik el. Viaszt öntök a fülembe, nem engedem el az abszolút mércét«” - posztolta ki a Facebookra Péterfy Gergely.

Ha valaki nem emlékszik, Kirké adott tanácsot Odüsszeusznak, hogy mit tegyen, ha a szirénekhez ér:

„Szírénekhez fogsz legelőször elérni: az összes

embert mind elbűvölik ők, ki elér közelükbe.

És aki esztelenül közeleg s meghallja a szírén-

zengzeteket, felesége s az apró gyermekek otthon

azt többé sosem üdvözlik, neki már nem örülnek,

mert csengőszavu dallal a két Szírén megigézi;

ülnek a réten ezek, s körülöttük az emberi csontok

nagy sokasága hever, rothad, zsugorodnak a bőrök.

Húzz el ezek mellett, s a fülét jól tömd be viasszal

minden társadnak, nehogy egy is hallja; puhítsd meg

mézédes viaszod; de te hallgasd meg, ha kivánod.

Kössék ők a kezed meg a lábad a fürge hajónak

árboca talpához, s a kötélzet rátekeredjék,

hogy, gyönyörödre, a két Szírén hangjára figyelhess.

És ha esengesz a társakhoz, ha parancsot is adsz, hogy

oldjanak el - csak kössenek ők oda több kötelékkel.”



Devecseri Gábor Homérosz fordítása

Péterfy azt írja, hogy „mint minden valamire való gimnazista tudja, Odüsszeusz nem öntött viaszt a fülébe, mert ő épphogy hallani akarta a szirének énekét, a társai fülét ellenben azért dugta be viasszal, hogy a köztudomásúlag őrületet okozó szirén-éneket nekik ne kelljen végighallgatniuk. Odüsszeuszt itt is határtalan kíváncsisága vezette. Az árbocrúdhoz pedig azért kötöztette magát, nehogy az ének hatására erőt vegyen rajta az őrület és nehogy hanyatt homlok rohanjon - vagyishogy ússzon – a szirének karmai közé. Hogy az abszolút mérce szorongatása alatt mit értett ez a nagy műveltségű férfiú, azt csak találgatni lehet, feltehetően valami olyasmire gondolt, amibe az asztal alatt kell kapaszkodni. (Spolier: az nem a bajusza.)”

Fotó: Németh Dániel/444

A posztját Péterfy azzal zárja, hogy „remek érzés magyarnak lenni egy olyan hazában, ahol a megfelelő emberek vannak a megfelelő pozíciókban, és ahol érdemes energiát fektetni a tanulásba, mert magasra lehet jutni vele! Tanulj, fiatal!”.

Csáknak egyébként a prezentációja sem aratott osztatlan sikert, az innovációt is feladatul kapó miniszterjelölt olyan prezit dobott össze, mintha egy gimis csapta volna össze az óra előtti utolsó pár percben.