Tiltakoznak a sorozások ellen a szakadár köztársaságokban

Az elmúlt napokban több helyen is tiltakozások voltak a kelet-ukrajnai szakadár államok, az ún. donyecki és luhanszki "népköztársaságok" területén a mozgósítások miatt, jelentette az ukrán katonai hírszerzés. Az orosz erők súlyos veszteségeket szenvedtek a háború első három hónapjában. Akkorákat, hogy az Institute for the Study of War elemzői szerint az már csapataik harcértékét is jelentős mértékben csökkentette, ami a nagynak indult, kicsivé fajult, de még így is sehova se tartó keleti offenzívájukon is látszik.

Az orosz erők a veszteségeiket a szakadár, illetve az újonnan megszállt területeken élők mozgósításával, kényszersorozásával próbálják pótolni. Ez több szempontból is megkérdőjelezhető taktika: egyrészt a megszállt területeken élők kényszersorozása mindenféle nemzetközi egyezményt sért. Másrészt még a szakadár területeken élő, így Oroszországhoz hű besorozottakat se lehet teljes értékű harcosnak tekinteni, ilyen rövid idő alatt nemhogy a kiképzésükre, de az összeszoktatásukra sincs lehetőség. Márpedig napjaink háborúi nagy taktikai fegyelmet, egymással jól kommunikáló, de egyéni döntéshozatalra is képes harcosok összehangolt műveleteit igénylik. Nem véletlenül számolnak úgy az amerikai stratégák, hogy ha egy alakulat veszteségrátája eléri a húsz százalékot, az az alakulat lényegében harcképtelenné válik.