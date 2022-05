15-15 milliós bírságot kapott a BKK és az A-Híd a Lánchíd felújítása miatt

Elmarasztalta a Budapesti Közlekedési Központot (BKK) és az A-Híd Zrt.-t a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) a Lánchíd felújítása miatt. A 9 hónapig tartó vizsgálat után pedig cégenként 15-15 millió pénzbüntetést is kiszabott a KDB, írja a Telex a BKK közleménye alapján.

A bírságot azért szabták ki, mert a teljesítésbe bevont alvállalkozót az A-Híd Zrt. nem előzetesen, hanem az alvállalkozási szerződés megkötése után jelentette be a megrendelő Budapesti Közlekedési Központnak. A KDB határozata azt is megállapítja, hogy a bejelentésnek az A-Híd Zrt. minden esetben eleget tett, a jogsértés nem volt szándékos és nem befolyásolta a közbeszerzést lezáró döntést. A BKK-t azért bírságolta meg a hatóság, mert nem ellenőrizte megfelelően, hogy be vannak-e jelentve a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. egyes alvállalkozói.

A BKK szerint viszont a döntés jogszerűtlen és életszerűtlen egy olyan kivitelezés helyszínén, ahol akár száz ember is dolgozik egyszerre. A BKK sem a döntést, sem a kiszabott bírság mértékét nem tartja megalapozottnak, ezért megvizsgálja a felülvizsgálati eljárás kezdeményezésének lehetőségét.