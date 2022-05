A Jobbikból kilépő politikus barátnője kapta a párttól elvett posztokat

A Jobbik szolnoki önkormányzati képviselője megszavazta a város DK-s alpolgármesterének leváltását, majd fideszes támogatásnak köszönhetően saját barátnője kapta a Jobbiktól elvett önkormányzati posztokat - írja a 24.hu.

A szolnoki ellenzék az áprilisi parlamenti választás előtt még arról adott ki nyilatkozatot, hogy a választás után is együtt akarják folytatni, ehhez képest május közepére darabjaira hullott a frakció. A választás előtti deklaráció egyik aláírója Galló György Péter jobbikos képviselő volt, akit emiatt a Jobbik akkor vissza is hívott minden tisztségéből. Galló a parlamenti választás után két nappal be is jelentette kilépését a pártból.

A kilépést követően Galló arról írt a közösségi oldalán, hogy értetlenül fogadta az elnökség „méltatlan és brutális” fellépését, ami nem hagyott neki más lehetőséget, mint a távozást. Képviselői mandátumáról nem mondott le, függetlenként tagja maradt a testületnek.

A függetlenné vált Galló az önkormányzat április utolsó napjaiban megtartott közgyűlésén csatlakozott két volt ellenzéki képviselőhöz. Az eredetileg momentumos Bóka Éva (korábban Szekeres Éva), és az ellenzéket két éve otthagyó Ligeti József független képviselő együtt kezdeményezte Miskolczi László városüzemeltetésért felelős DK-s alpolgármester leváltását. A felmentést az előerjesztők mellett nyolc Fidesz-KDNP-s képviselő és Galló szavazta meg.

„Ez nem sima fideszes leszámolás volt, hanem egy nagyon komplex történet, amelynek most én lettem az áldozata" – mondta a 24.hu-nak Miskolczi, akinek az utóbbi időben a DK-n belül is többekkel meggyűlt a baja. A lap információi szerint az áprilisi közgyűlés óta Miskolczi és a DK másik képviselője, Füle István is kilépett a pártból, így az eredetileg három fős DK-s képviselőcsoport is meg fog szűnni.

Bóka a közgyűlés után azt mondta az újságíróknak, hogy a Momentum képviselőjeként tette meg az előterjesztést, de a Momentum szolnoki szervezete ezt rögtön cáfolta, közleményükben azt írták, a képviselőnő már „közel egy éve nem pártoló és pláne nem rendes tagja a Momentum szervezetének”.

A közgyűlésen Szalay Ferenc fideszes polgármester előterjesztésére elvették a Galló kilépése után egyedüli jobbikos Szotyori-Lázár Zoltán mandátumát a Jogi, Rendészeti és Ellenőrző Bizottságban, és helyére Galló barátnőjét ültették. Szintén a barátnő kapta meg a Szolnok TV felügyelőbizottságában azt a helyet, amelyet korábban a Jobbik delegáltja töltött be.

Galló a 24.hu kérdésére nem cáfolta, hogy barátnője, Bali Diána kapta meg mindkét, addig a Jobbikot illető posztot. A képviselő a jelölés részleteiről nem beszélt, azt mondta, “a hölgy iskolai végzettsége és szakmai háttere révén teljes mértékben megfelel a posztokhoz szükséges követelményeknek.”