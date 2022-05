NOB-elnök: Szankciókra számíthatnak a sportolók, akik támogatják a háborút

Szankciókra számíthatnak azok a sportolók vagy sportági tisztviselők, akik kifejezik támogatásukat az Ukrajnában háborúzó oroszok mellett - jelentette be pénteken a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke.

Thomas Bach a NOB 139. ülésén tartott beszédet. Üdvözölte a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) és a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) döntéseit: előbbi Jevgenyij Rilov kétszeres olimpiai bajnok orosz úszóra, utóbbi Ivan Kuljak orosz tornászra szabott ki büntetést, amiért kiálltak a háborús agresszorok mellett.

„Figyeljük, hogy ki az, aki kijelentéseivel vagy tetteivel támogatja a háborút, és meg fogjuk hozni a szükséges szankciókat. (...) Ennek elbírálásában figyelembe kell vennünk azt is, hogy Oroszországban jelenleg akár 15 év börtönnel is büntethetik azt, aki felszólal a háború ellen. Így ebben a helyzetben már maga a hallgatás is üzenet lehet.”

Bach szerint döntéseiket a béke megtartásának érdekében hozzák, az olimpiai játékok is a békét szimbolizálják.

A NOB a háború kitörését követően azt javasolta a nemzetközi sportági szövetségeknek és a versenyek házigazdáinak, hogy ne engedjék indulni az orosz és fehérorosz sportolókat, valamint tiltsák meg, hogy a két ország versenyeket rendezzen. A legtöbb szövetség követte is ezt az iránymutatást.

„Hadd hangsúlyozzam, hogy ezek óvintézkedések, nem szankciók” - mondta a NOB-ülésen Bach. Szerinte az orosz és fehérorosz sportolók biztonsága „nem lenne garantálható a számos országban tapasztalható mély orosz- és fehérorosz-ellenes érzések” miatt.

Ugyanakkor megvédte azt a döntést, hogy a NOB nem tiltotta el két orosz tagját, a 39 éves, kétszeres olimpiai és sokszoros világ- és Európa-bajnok rúdugró Jelena Iszinbajevát, valamint az egykori teniszező és edző, 74 esztendős Samil Tarpiscsevet.

„Nem lenne igazságos, ha mindenkit ugyanazzal a mércével mérnénk. Ezt a háborút nem az orosz emberek, sportolók, az Orosz Olimpiai Bizottság vagy épp a NOB orosz tagjai kezdték” - szögezte le Bach. Azt mondta, a NOB tagjai elsősorban nem országuk képviselői a szervezetben, hanem a NOB képviselői hazájukban. (MTI, ESPN, Inside The Games)