Szétvert zászlóaljakból tákolnak össze újakat az oroszok

Ismeretlen tettesek gyújtogatják az orosz hadsereg sorozóirodáit, írja pénteki hadi jelentésében az Institute for the Study of War. Az orosz telegramcsatornákon és a sajtóban terjedő értesülések szerint Moszkva környékén, Omszkban, Volgográdban, Rjazany környékén és Hantimanyszkban is voltak gyújtogatások május 4-14 között, feltehetően a bújtatott mozgósítás elleni tiltakozva.

Orosz katonák Herszon megyében. Fotó: OLGA MALTSEVA/AFP

Oroszország hivatalosan továbbra se áll háborúban, kitart amellett, hogy Ukrajnában csak különleges katonai műveletek zajlanak. Ezért hivatalosan nincs lehetőség mozgósításra, pedig az orosz erők egyre nehezebben pótolják emberveszteségeiket. Az amerikai katonai hírszerzés értesülései szerint az oroszok már szétvert zászlóaljak összevonásával próbálnak új frontalakulatokat kialakítani. Ezek harcértéke erősen korlátozott lehet az összeszokottság hiányában.