Volt tanácsadója felszólította Márki-Zayt, hogy számoljon el a közös ellenzéknek szánt pénztámogatásokkal

Kész Zoltán a Mindenki Magyarországa Mozgalom vidékért felelős alelnöke és Márki-Zay Péter volt tanácsadója a Facebook-bejegyzésében azt írja, hogy felfüggeszti vezetőségi tagságát a mozgalomban, ha Márki-Zay nem számol el a hónap végéig a kampánypénzzel.

“Az elszámolás az én szememben két dolgot jelent. Egyrészről, fillérre pontosan megtudjuk, hogy mire költötte el az MMM a támogatók pénzét, illetve kiderül a nyilvánosság számára az is egyértelműen, hogy az adományozóktól a kampányra átutalt támogatásokból a megmaradt összeget milyen módon juttatja vissza az MMM az adományozókhoz” - írja.

Kész szerint Márki-Zay a pénzeket saját pártja építésére fordíthatja. “Gondolom, mondanom sem kell, hogy az adományozók által egyértelműen célhoz kötötten adott támogatásokat nem a célra felhasználni (például pártot építeni belőle) lopás, amelyet az MMM-ben nem csak te, de senki más sem tűr el.”

Kész bejegyzését nem hagyta szó nélkül Márki-Zay felesége, Márki-Zayné Vincze Felícia, a bejegyzés alá azt kommentelte, hogy “tudod a Péter számát, miért nem hívod fel? Vagy legalább felvenned, amikor hív. Én úgy tudom, teljes tisztújítás lesz…” Kész beleállt a komment-párbajba, azt írja, hogy egy hete írt Márki-Zaynak levelet, amelyre azóta sem válaszolt. “Tőle tanultam, hogy a nyilvánosságot kell ilyen esetekben használni. Legutóbb március 16-án hívott, hogy megköszönje segítségemet Tusk látogatása kapcsán. Felvettem” - írja. Márki-Zayné szerint azonban a férje két napja is hívta Készt, valamint az MMM elnökségi ülésére is hívták, de ott ő nem jelent meg. Kész nem reagált még ezekre a vádakra.

Lukácsi Katalin, miután csütörtöki levelében szintén bírálta Márki-Zayt, most megvédte. Kész bejegyzésére írja, hogy “azt az embert, akit most keményen bírálsz, miniszterelnök-jelöltnek ajánlottad a magyar polgárok számára. Számot kell ezzel a felelősséggel is vetni, nem csak a kampánypénzekkel. Egy vereség után könnyű belerúgni a csapat vezetőjébe, de akkor valójában az egész csapatba rúgunk, magunkba is, ha tagjai voltunk.”

Márki-Zay hétfőn közölte, hogy Civilek Pártja néven egy olyan néppártot alapít, amiben elférnének a konzervatívok, a keresztények, a zöldek és a liberálisok is, de jó lenne, ha fiatalok lennének benne. A bökkenő, hogy a saját mozgalmának vezetői sem támogatják Márki-Zay Péter pártalapítását, Lukácsi Katalin, Üveges Gábor, Kész is jelezte, hogy nem akarnak csatlakozni a párthoz.