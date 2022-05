Hiába rendelt el a kormány elővásárlási jogot, eddig egyetlen alkalommal sem vásárolták fel az exportra szánt gabonát

Az orosz-ukrán háború következtében fenyegető élelmiszerválságra a világ sok országában próbálnak reagálni, a magyar kormány például március elején jelentette be, hogy május 15-éig minden, Magyarország területéről külföldre kivinni kívánt búzát, rozst, árpát, zabot, kukoricát, szójababot és napraforgót előzetesen be kell jelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih), és ha az exportra tervezett mennyiség veszélyezteti a magyarországi ellátást, akkor az állam közbelépve megvenné a gabonát.

A Népszava ugyanakkor most megkérdezte az agrárminisztériumot, hogy mekkora mértékben tartottak itthon gabonát, és kiderült, hogy eddig semekkorában: a minisztérium válasza szerint a rendelkezés bevezetése óta összesen mintegy 3 millió tonna termény exportját jelentették be, korábbi évek azonos intervallumában is ennyit szoktak, nem volt indokolt az elővásárlási jog gyakorlása.

A bejelentési kötelezettséget a kormány nemrég július közepéig meghosszabbította. A Népszava rákérdezett arra is, hogy várható-e további hosszabbítás, de erre nem válaszolt egyelőre a minisztérium.