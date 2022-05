Orbán Szerbiában: „ez a két ország biztonságban van”

Orbán Viktor első miniszterelnöki útja Szerbiába vezetett, ahol Aleksandar Vučić szerb államfővel közösen nyitották meg a 89. Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt. Orbánt útjára Lázár János leendő építési és beruházási miniszter és Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára is elkísérte.

A megnyitón Orbán elmondta, hogy bár választási győzelem után - Vučić pártja április elején szerezte meg a voksok többségét - „gondtalan pihenés jár az embernek”, látni az inflációt, a növekvő árakat, a fenyegető éhínséget a világ számos pontjain, az orosz-ukrán háború pedig továbbra is tart. Orbán szerint jó hír, hogy Magyarország és Szerbia továbbra is számíthat egymásra, mindkét ország mezőgazdasága erősnek számít. Kifejtette, hogy míg 2020-2021-ben a hősök az ápolók és az orvosok voltak, a következő évek hősei „a mezőgazdászok lesznek, akik nagyon nehéz körülmények között kell, hogy dolgozzanak", rajtuk fog múlni, hogy lesz-e kenyér az asztalon, hogy képesek lesznek-e ellátni az embereket. „Szerbia fölkészült a télre (...) Mi is jó úton vagyunk, de nekünk még van néhány döntés, amit meg kell hoznunk ” - mondta.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A háború nehézségeiről Vučićnak azt mondta, hogy „nektek azért nehéz, mert nem vagytok tagjai az uniónak, nekünk meg azért nehéz, mert a tagjai vagyunk”. „Nehéz itt okosnak lenni” - bölcselkedett Orbán.

A magyar miniszterelnök elismételte, hogy Magyarország nem fogadja el azokat a brüsszeli döntéseket, amelyek gazdaságilag hátrányosan érintenék az országot.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Vučić a két ország közötti kapcsolatot pozitívan értékelte, elmondta, hogy ha az ukrajnai háború miatt válság alakulna ki, Szerbia készen áll segíteni szomszédján, és ez fordítva is így van. Szerinte bár egyenlőre Szerbiában még nem érezni, hogy milyen nehéz idők jönnek, fel kell készülni minden eshetőségre, és Orbánnal arról tárgyaltak, hogyan is lehetne túlélni a válságot. (via MTI)