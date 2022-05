Megtiltották az amerikai Képviselőház elnökének, hogy misén áldozzon

Élesedik a kultúrharc Amerikában: Salvatore Cordileone, San Francisco érseke közölte, hogy a washingtoni képviselőház aktív katolikus demokrata elnöke, Nancy Pelosi nem áldozhat, amiért támogatja az abortuszhoz való jogot.



Ferenc pápa a Szent Péter Bazilikában üdvözli Cordileone érseket 2013-ban. Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Pelosi az egyik legismertebb amerikai politikus, 1987 óta képviselő, hozzá tartozik San Francisco is. Az érsek megnyilvánulása az amerikai Legfelsőbb Bíróság küszöbön álló abortuszdöntéséről szóló vita része. Várhatóan megszűnik ugyanis az abortuszhoz való jog alkotmányos védelme, ezért a tagállamok megszigoríthatják, vagy akár be is tilthatják az abortuszt.

Pelosi a Donald Trump elnöksége alatt jelentősen jobbra tolódott Legfelsőbb Bíróság összetételét a családokra és a szabadságra veszélyesnek nevezte. A CNN-nek azt mondta, hogy az abortuszhoz való jogot az azonos neműek házasságának és a fogamzásgátlás ellehetetlenítése követheti: "legyen világos, nem csak a terhességmegszakításról van szó".

Pelosi egyelőre nem reagált Cordileone bejelentésére. Az áldozás megtiltása feltehetőleg azt jelenti, hogy amíg Pelosi nem gyakorol bűbánatot az abortuszhoz való jog támogatásáért, addig gyóntatója nem adhat neki feloldozást, és így áldozni sem tud.

A katolikus vezető a Twitteren közölte a döntését, és arról írt, hogy régóta kéri Pelosit, magyarázza meg neki az álláspontját az abortuszról, de mivel a politikus ignorálta, muszáj volt így dönteni.

Az ultrakonzervatív Cordileone szerint Pelosi nem érti, hogy a gonoszt szolgálja, nem érti a botrányt amit okoz, és azt sem, hogy a saját lelki üdvét veszélyezteti. Szerinte a döntése nem politikai alapú, dicsérte a politikust a szegények és elesettek támogatásáért, de gyónásra és bűnbánatra szólította fel.

Ez lehet az első eset, hogy katolikus egyházi vezető a vallásgyakorlás korlátozásával próbál véleménye megváltoztatására kényszeríteni egy választott amerikai politikust. (Guardian)