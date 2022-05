A Mbappé-ügy és a modern futball szörnyetegeinek párbaja

A modern focitörténet egyik legvadabb átigazolási ügye arról szólt, hogy egy mindig mindenkit leigazoló csapat – a Real Madrid – két év tárgyalás és ügyeskedés után NEM tudta leigazolni a célpontját, a francia Kylian Mbappét egy másik, mindig mindenkit leigazoló csapattól, a PSG-től.

Ehelyett annyi történt, hogy a célpont még három évig ott játszik, ahol eddig is.

Az atomháború óta nem volt olyan esemény, ami annak ellenére vált ennyire kormeghatározóvá, hogy nem történt meg.

De miért és mi történt egyáltalán?

Nemcsak az ügyben repkedő összegek miatt igen szórakoztató és mutat túl önmagán Kylian Mbappé átigazolási – vagyis át nem igazolási – ügye, de azért maguk az összegek is szürreálisak.

A széles körben forgó, meg nem erősített hírek szerint a kortárs foci talán legtehetségesebb fiatal játékosa 300 millió euró körüli aláírási pénzt kap azért, hogy bár évek óta szó van róla, most mégsem igazol a Real Madridba, hanem marad a Paris Saint Germainnél. Ez nagyságrendileg annyi, amennyibe az Atlético Madrid 68 ezres stadionja, a Wanda Metropolitano került tokkal-vonóval. Mbappé éves fizetése a megbízhatónak számító sajtóforrások szerint 80-100 millió euró körül lehet. A PSG hevesen tagadja és 40 milliót mond, amit viszont egyetlen mértékadó forrás sem hisz el nekik, pedig már azzal is a legjobban fizetett focista lenne a világon. A kisebbik, 80 milliós összeg is 1,5 millió euró feletti heti fizetést jelent. Ez durván 590 millió forint hetente. A 80 millió euró azt jelentené, hogy több mint kétszer annyit vihetne haza, mint a listán második Lionel Messi a maga 38,5 millió eurójával.

A Mbappé-csata a lényegét tekintve mégsem a pénzről szól, hiszen a szó köznapi értelmében mindkét résztvevője felfoghatatlanul gazdag. De még a focivilág többi elitklubjához képest is az.

A Mbappé-ügy – sőt, pontosabb Mbappé-Haaland-ügyről beszélni – az európai foci lelkéért folyó háború döntőnek tűnő csatája volt a Régi Pénz és az Új Állami Pénz között. Ami ebben a körben a Régi Pénz totális, megsemmisítő vereségével végződött.