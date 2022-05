Popasznánál áttörtek az oroszok

Ukrán katonák segítik sérült társaikat a donbászi fronton. Fotó: -/AFP

Hetek eredménytelen hadakozása után a hétvégén az orosz erők egyértelmű sikert értek el a luhanszki front déli szakaszán: Popasznánál áttörték az ukrán védelmet, és elértek egészen Doneck megye határáig, olvasható ki az Institute for the Study of War elemzéséből. Ezzel az áttöréssel reálissá vált, hogy legalább visszafogott céljukat, Luhanszk megye egészének megszállását teljesítsék. A popasznai áttöréssel dél felől is körülzárhatják a legkeletibb, még ukrán kézen lévő várost, Sziverodonecket, amit észak és kelet felől is folyamatosan támadnak. A keleti irányból indított rohamaikat ugyanakkor egyelőre sikerrel tartóztatták fel az ukránok Oszkolonivkánál, Purdivkánál és Szcsedriscsevénél. Északon viszont sikerült elfoglalniuk (a luhanszki) Rubizsnyét, és Bahmutnál, bár a települést nem szállták meg, de már tüzérséggel blokkolni tudják az egyetlen főutat, ami még összeköti Sziverodonecket Ukrajna többi részével.