Erdogan nem ismeri el többé a görög miniszterelnököt

A török elnök nem ismeri el többé a szomszédos Görögország miniszterelnökét, Kiriákosz Micotákiszt és találkozni sem hajlandó vele. Recep Tayyip Erdogan azzal vádolja Micotákiszt, hogy megpróbálta megakadályozni, hogy Törökország F-16-os vadászgépeket vegyen.

Recep Tayyip Erdogan és Kiriákosz Micotákisz Fotó: MUSTAFA KAMACI/Anadolu Agency via AFP

A két ország között azután durvult el a viszály, hogy a törökök blokkolni akarták Finnország és Svédország felvételét a NATO-ba. Azzal vádolták a két északi államot, hogy kurd milicistáknak nyújtanak menedéket. Egyébként hasonlókkal vádolták meg a görögöket is, és az ő 1980-as felvételüket utólag is hibának minősítették. Erre a múlt héten a görög miniszterelnök az amerikai kongresszus együttes ülésén ellenezte, hogy feloldják a törökök vadászgépvásárlására érvényes tilalmat. Ezt az Egyesült Államok még azért vezette be, mert a török kormány 2019-ban Oroszoktól vett S-400 típusú légvédelmi rendszert.

„Számomra többé nem létezik olyan, akit Micotákisznak hívnak” -jelentette ki Erdogan. Görögország ezután csak annyit mondott, hogy nem akarnak nyilatkozatháborúba bonyolódni. (BBC)