Háborút követelnek az orosz veteránok

A frontra tartó ukrán katonák pihenője egy ellenőrzőpontnál Liszcsanszk közelében, a front legkeletibb szakaszán, ahol az orosz erők az ukrán védők bekerítésével fenyegetnek. Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

Hiába mozdult meg az elmúlt napokban a front, és értek el részsikereket az orosz erők Luhanszk megyében, az Institute for the Study of War elemzői szerint nem csitul a morgolódás Oroszországban a nagy keleti offenzíva elakadása miatt. Legfrissebb elemzésük szerint egy befolyásos orosz veteránszervezet, a Katonatisztek Összoroszországi Tanácsa azt követeli, hogy Vlagyimir Putyin hirdessen végre háborút Ukrajna ellen, lehetővé téve legalább a részleges mozgósítást. Ez az a szervezet, amely három héttel azelőtt követelte a donyecki és luhanszki szakadár "népköztársaságok" függetlenségének elismerését, hogy azt Vlagyimir Putyin hivatalosan meglépte volna.

Az orosz haderő az elmúlt hetekben nyilvánvalóan felélte embertartalékait, a keleti offenzívában olyan alakulatokat volt kénytelen gyors újjászervezés után bevetni, melyeket az ukrán erők előzőleg a kijevi csatában szétvertek. Az ilyen kapkodva újjászervezett, kimerült csapatok harcértéke összeszokottság híján erősen lecsökkent, ami tükröződik az eredmények elmaradásában is. Az is kérdéses azonban, hogy ezen egy mozgósítás segítene-e, Oroszországnak ugyanis nincs igazi tartalékos rendszere, az újonnan besorozottak kiképzése pedig hosszadalmas folyamat, még az egyéves sorkatonai szolgálatukat jelenleg töltők harcértéke is igen alacsony.