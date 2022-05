Kirúgták az amerikai klasszikus vonósnégyes tagjait, mert nem játszottak elég klasszikus zenét nőktől és színesektől

A harmincéves DaPonte String Quartet tagjai

Több szempontból is sokként érte az idén harmincéves, elismert amerikai vonósnégyes, a DaPonte String Quartet tagjait, hogy az általuk alapított, de formailag a munkaadójuknak számító civil szervezet, a DaPonte Vonósnégyes Barátai váratlan húzással mindannyiukat kirúgta.

Nem is akármilyen okból.

Ahogy Myles Jordan csellista elmesélte, az alapítvány kuratóriuma az utóbbi időszakban egyre intenzívebben próbált beleszólni a repertoárjukba, méghozzá azért, mert a játszott szerzők listáját nem tartották elég sokszínűnek.

“Azt mondták, hogy a zene, amit játszunk, nem elég sokszínű, mert a szerzők között nincs elég nő és színesbőrű. Igaz, hogy a legtöbb zenét halott, fehér európai férfiaktól játsszuk, de minket erre tanítottak”

- kommentálta az ügyet Jordan.

A DaPonte Vonósnégyes Barátai pedig bejelentette, hogy a zenészek kirúgása után a nevét Chamber Music Maine-re (Maine-i Kamazenére) változtatja, és új művészekkel tervez dolgozni.

Csakhogy a sztorinak ezzel nincs vége. A civil szervezetet ugyanis alapvetően azért hozták létre a zenészek, hogy legyen legális csatornájuk fogadni a rajongóik támogatásait, amikből éltek és dolgoztak. A nonprofit alapítványi forma ugyanis lehetővé tette, hogy a klasszikusszene-rajongók az adományok összegét leírhassák az adójukból. Az alapítványt azért nevezték el az együttesről, hogy világos legyen, a donorok mire adják a pénzt.

Csakhogy az őket kirúgó és a szervezet nevét megváltoztató kuratórium az egész pénzt megtartotta.

A vonósnégyes most arról írt bejegyzést a Facebookra, hogy az új néven működő civil szervezet továbbra is jogszerűnek érzi, hogy megtartsa a nekik szánt adományokat, amikhez így egyelőre nem férnek hozzá. De nem adták fel, új alapítványt hoztak létre a támogatások gyűjtésére, és folytatják a koncertezést, illetve az oktatást, ahogy eddig is tették.